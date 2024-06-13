TEKNOLOJİ HAYATIN HER ALANINA GİRDİKÇE OKULLAR’DA HIZLA BU GELİŞİME AYAK UYDURUYOR.

eTwinng kapsamında yürütülen “Dream and Design” isimli projede okulda görev yapan 6 öğretmen danışman olarak görev alıyor.

Döndü Topkaya, Ayşe Yolaçan, Serkan Dermanlı, Sertaç Irmak, Esen Şahin Bulut ve Müjdat Yeşilağaç’ın danışmanlığında yürütülen proje çalışmalarında öğrencilerçeşitli web2 araçlarını kullanmayı öğrenmenin yanında Tinkercad ile 3D tasarımlar yapıyorlar. Hayal ettikleri nesneleri 3D tasarımlarla gerçeğe dönüştürme imkânı bulan öğrenciler yeni ve farklı beceriler ile geleceğe hazırlanıyor.

Aynı zamanda ESafety Label kapsamında Bronz etiket sahibi olan Büyük Reşitpaşa Ortaokulunda çevrimiçi ortamda güvende kalma ve çocukların internet kullanımının getirdiği çeşitli siber sorunlardan korunması için alınan e-güvenlik konusunda da öğrenciler bilinçlendirilerek, çevre ile ilgili çeşitli etkinliklere katılıyor ve teknolojik yeterliliklerini artırıyorlar.

“Dream and Design” isimli projeye katılan öğrenciler, farklı yaş ve sınıf gruplarından oluşuyorlar. Proje kapsamında düzenlenen online toplantılarda proje de yer alan diğer öğrenciler ile İngilizce konuşarak dil yeterliliklerini de artırıyorlar.

Yürütülen bu proje öğrencilere hem teknolojik hem de dil becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Okul müdürü Volkan KUMAŞ ; “Büyük Reşitpaşa Ortaokulu olarak bu işe gönül vermiş öğretmenlerimizin hazırladıkları eTwinning projeleri ile öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak, geleceğe daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini” belirtti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)