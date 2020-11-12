İBB Gençlik Ofislerin Yeni Dönem Eğitimleri Başlıyor

Gençlere, üç farklı şubede düzenlenecek derslerle İngilizce, diksiyon, fotoğrafçılık, mülakat teknikleri ve CV hazırlama konularında eğitimler verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılma hazırlığında olanlara katkı sağlamak için hayata geçirdiği İBB Gençlik Ofislerinde yeni dönem eğitim programları başlıyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ofislerde eğitimler, 16 Kasım’da ders başı yapacak. 15 – 29 yaş arası gençlerin katılımına açık derslerde İngilizce konuşma, mülakat teknikleri ve CV hazırlama, diksiyon ve fotoğrafçılık olmak üzere dört farklı alanda eğitimler düzenlenecek.

Eğitimler kapsamında İngilizce için ilk olarak seviye belirleme testi yapılacak. Ardından katılımcılar, iki gruba ayrılarak derslere devam edecekler. Fotoğrafçılık dersleri ise hem teorik hem uygulamalı olacak. Kayıtların başladığı eğitim programları; Büyük İstanbul Otogarındaki İBB Gençlik Ofisi’nde, İBB Cağaloğlu Gençlik Ofisi’nde ve Fatih Uluslararası Gençlik Ofisi’nde yapılacak.

DÖNEM SONUNDA KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Pazartesi günleri hariç haftanın altı gününe yayılacak eğitimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilecek. Müfredatlarına göre 18 ve 36 saatte tamamlanacak olan dersler, toplam 9 hafta sürecek ve 15 Ocak 2021’de sona erecek. Etüt saatinin yüzde 70’i oranında devam şartı taşıyan eğitimlerin sonunda gençlere katılım belgesi iletilecek.

PANDEMİ TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Geçtiğimiz dönemlerde 30 kişilik gruplarla yapılan eğitimlerde kontenjan, pandemi dolayısıyla düşürüldü. Eğitimler, Fatih Uluslararası Gençlik Ofisinde 5’er kişi, diğer ofislerde ise 10’ar kişilik, toplamda ise 3 ofiste 105 kişilik kontenjanla düzenlenecek. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında gerçekleştirilecek eğitimler için ofislere gelecek olan tüm gençlerin belirli aralıklarla ateşleri ölçülecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILIYOR

Eğitimler için kayıt olmak isteyenlerin genclikspor.ibb.gov.tr’den ya da İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarındaki online başvuru formunun doldurması gerekiyor. Sınırlı kontenjanın bulunduğu kayıtlar, başvurusu sayısının dolmasının ardından yeni başvuruya kapatılacak.

Eğitimlere katılmak isteyenler aşağıdaki online başvuru linkleri üzerinden kayıt olabiliyor:

İBB Cağaloğlu Gençlik Ofisi Mülakat Teknikleri ve CV Hazırlama Eğitimi

https://forms.gle/ uWcNpaAmmt2fGjsd8

İBB Cağaloğlu Gençlik Ofisi İngilizce Eğitimi

https://forms.gle/ ESWEqSfhmWYtVQ1p9

İBB Gençlik Ofisi (Büyük İstanbul Otogarı) Mülakat Teknikleri ve CV Hazırlama https://forms.gle/ g6dYhbtU2npYCp2C9

İBB Gençlik Ofisi (Büyük İstanbul Otogarı) Diksiyon Eğitimi

https://forms.gle/ oNMhG4QPYqZ1w74W8

İBB Gençlik Ofisi(Büyük İstanbul Otogarı) İngilizce Eğitimi

https://forms.gle/ Up1FPTVApVtpccc66

İBB CAĞALOĞLU GENÇLİK OFİSİ

1 - Diksiyon

Ders günü: Çarşamba

Ders saati: 15:00 – 18:00 arası,

Kontenjan: 10 kişi

2 -İngilizce Konuşma

Ders günü: Salı ve Perşembe

Ders saati: 13:00 – 15:00 arası (birinci grup)

15:30- 17:30 arası (ikinci grup)

Kontenjan: Her grup için 10’ar kişi

3 - Fotoğrafçılık

Ders günü: Salı ve Perşembe

Ders saati: 12:00 – 15:00 arası

Kontenjan: 10 kişi

4 - Mülakat Teknikleri ve CV Hazırlama

Ders günü: Perşembe

Ders saati: 15:00 – 18:00 arası

Kontenjan: 10 kişi

İletişim: Hobyar Mh. Ankara Caddesi,No: 19 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul (Valilik Binası Karşısı) - 0212 511 72 37

İBB GENÇLİK OFİSİ (Büyük İstanbul Otogarı)

1 - Diksiyon

Ders günü: Perşembe

Ders saati: 15:00 – 18:00 arası,

Kontenjan: 10 kişi

2 -İngilizce Konuşma

Ders günü: Cumartesi ve Pazar

Ders saati:12:00 – 14:00 arası (birinci grup)

15:00- 17:00 arası (ikinci grup)

Kontenjan: Her grup için 10’ar kişi

3 - Mülakat Teknikleri ve CV Hazırlama

Ders günü: Cuma

Ders saati: 15:00 – 18:00 arası

Kontenjan: 10 kişi

İletişim: Altıntepsi Mh. Yahya Kemal Caddesi, Dolmabahçe Saat Kulesi, No: 93 Bayrampaşa / İstanbul - 0212 600 87 00

FATİH ULUSLARARASI GENÇLİK OFİSİ

1 -İngilizce Konuşma

Ders günü: Salı ve Perşembe

Ders saati:Salı - 09:30 – 12:30 arası (birinci grup)

Perşembe: 09:30 – 12:30 arası (ikinci grup)

Kontenjan: Her grup için 5’er kişi

2 - Diksiyon

Ders günü: Çarşamba

Ders saati: 10:00 – 13:00 arası

Kontenjan: 5 kişi

İletişim: Atikali Mh. Hasan Fehmipaşa Caddesi, No: 2 Fatih/ İstanbul - 0212 621 81 66