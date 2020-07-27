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İBB'den YKS'Ye Giren Gençlere Tercih Danışmanlığı
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İBB'den YKS'Ye Giren Gençlere Tercih Danışmanlığı

​​​​​​​İBB, İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek. İstanbul’un 18 noktasına kurulacak İBB Tercih Danışma Merkezleri ile gençlerin, üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:14
İBB'den YKS'Ye Giren Gençlere Tercih Danışmanlığı
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27-28 Haziran'da yapılan YKS sınavını geride bırakan milyonlarca öğrenci, hedeflediği puanı alarak dilediği üniversiteye yerleşmeyi heyecanla bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6 – 14 Ağustos tarihleri arası olarak açıklanan üniversite tercih döneminde, tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermeleri için gençlerin yanında olacak. Üniversite adayları, 28 Temmuz'dan itibaren kentin 18 farklı noktasında, İBB’nin ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini; puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre, doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olacak. Bu kriterlere ek olarak, gençlerin ilgileri, yetenekleri, başka bir şehirde yaşama istekleri gibi etkenler de tercihleri belirleyen konular arasında yer alacak. İBB'nin Tercih Danışma Merkezleri'nde tüm detaylara dikkat çekilecek ve tercihlerini yapmadan önce seçilen üniversiteler ile bölümlerin, gençlere uygun olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunulacak.

ENGELLİ VE HASTALAR İÇİN “ALO TERCİH HATTI”

İBB, 190 personel ile 28 Temmuz ve 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 10.00'dan 19.00'a kadar üniversite tercihi yapacak gençlerin hizmetinde olacak. Engel, hastalık veya herhangi bir nedenle meydanlara erişmeyenler, İBB Beyaz Masa'nın 153 numaralı telefonunu arayarak Alo Tercih Hattı'ndan destek alabilecek. Adaylar, isterlerse İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini de talep edebilecek. İstanbul dışında olanlar da 0212 153 00 00 numaralı telefonu arayarak İBB Tercih Danışma Merkezlerine ulaşabilecek. Ayrıca tüm adaylar, tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan tercih robotunu kullanarak da listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM'nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

İBB Tercih Danışma Merkezleri, şu noktalarda bulunacak:

Avrupa Yakası

Bakırköy Meydanı

Şirinevler Meydanı

Gaziosmanpaşa Meydanı

Şişli Meydanı

Beylikdüzü Meydanı

Bağcılar Meydanı

Aksaray Meydanı

Taksim Meydanı

Beşiktaş Sahil

Arnavutköy Meydanı (Mobil BELNET Otübüsü)      Silivri Meydanı (Mobil BELNET Otobüsü)

Anadolu Yakası

Kadıköy Meydanı

Üsküdar Meydanı

Kartal Meydanı

Çekmeköy Meydanı

Sultanbeyli Meydanı

Şile Spor Kompleksi BELNET Şubesi

Adalar İBB İletişim Noktası (Büyükada)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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