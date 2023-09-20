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Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

“19 Eylül Gaziler Günü” törenleri kapsamında Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2023 Çarşamba 15:26
Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu
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Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hülya Arkan, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verilmesinin yıl dönümünde, Kartal Atatürk Anıtı’nda çelenk sunum töreni gerçekleştirdik. 19 Eylül Gaziler Günü’nde tüm şehit ve gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyorum.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner 

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Törenden sonra gazilerle sohbet ederek törene katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, alanda bulunan lise öğrencileriyle de bir araya geldi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.09.2023 15:34
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