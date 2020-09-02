Ey Ebeveynler Gençleri Anlamaya Çalışın…

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YOUTUBE kanallarmız için yaptığımız sokak röportajlarımızın sıkı bir izleyicisi olduğunu söyleyen bir genç sosyal medya ve whats hattımızda ilginç şeyler yazınca biraz kendisi ile yazışıp gençleri anlamaya çalıştım.

GENÇ İZLEYİCİMİZ BANA NELER SÖYLEDİ ?

Genç bana aynen şunları yazdı ”Yaşı kemale eren anne babalarımız ve büyüklerimiz bizi anlmak yerine kendi dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları öne sürerek işte bizim zamanımızda su yoktu,çöpler vardı, bir elbesiyi yıllarca giyerdik şimdiki gençler şükürsüz tarzı sözler ile bize hitap edemezler ve bizim gönlümüzü kazanamazlar dedi.

Genç İlave ederek İzmir- İstanbul- Ankara - Aydın ve bir çok büyük şehir’de gençler İSLAM dininden çıkıp,DEİZİM,PANTEİZİM,ATEİST,HIRISTİYANLIK Ve farklı din veya inanışlara yöneliyorlar.

Benim gerçekten var mı böyle şeyler dememden sonra ben en iyi örneğim. Çevre baskısından çekinerek açıklamıyoruz ama çok sayıda genç İslamiyeti bırakıp DEİST ve PANTEİZİM ‘ e merak salıyor dedi.

Diğerlerini duymuştum ama PANTEİZİM’İ ilk kez duydum bu nasıl bir inanış dedim.

Bana şunu yazdı “ Panteizim: Evren’in ve Evren’e ait herşeyin,Tanrı’nın bizzat kendisi olduğuna dair bir inançtır “ dedi.

Akabinde şunu yazdı: “Bu ülkenin fikirleri kabul edilmeyen ve ciddiye alınmayan bir genci olarak,kendimi sömürlüyor gibi hissediyorum Alsında bir çok genç bunu böyle hissediyor”. Dedi.

Genç devamında ben şu an Türkiye ‘de 20 milyon’a yakın gencin İslamiyetten uzaklaştığını düşünüyorum. Ben ve birkaç kişi size bunları belirtme cesaretini gösteriyor dedi.

Genç izleyicimiz daha çok şey yazdı ama ben onları detaylı olarak yazacak değilim. Lakin gence sordum sizi buna iten nedir dedim…

İŞTE ÖZETLE SÖYLEDİKLERİ BU MİNVALDE…

-İslamiyeti yaşayanların samimi bir şekilde dinlerini yaşamamaları…

-Anne baba ve büyüklerimizin fikir ve düşüncelerimize değer vermemesi…

-Gençlerin iş bulamaması ve gelecek kaygısı…

- Yaşlılarımızın günlük sorunlarımıza çareler arayıp çözüm üretmek yerine

bom boş konular ile alakdar olup gerçek sorunlarımıza bir türlü

eğilememeleri…

-Büyüklerimizin gençler ne istiyor sorusuna cevap aramak yerine kendi

dönemlerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntıları öne sürüp siz rahatsınız susun

diyerek bizi susturmaları…

4 ÇOCUK BABASI OLARAK BENİM TESPİTİM NE OLDU ?

Bak dostum anne baba ve büyüklerin çocuklarının fikirlerine önem vermemeleri ve onlarla sohbet edip dertlerine ortak olmalarında İSLAMİYETİN hiçbir suçu ve günahı yoktur.

Bahsettiğin DEİZİM,PANTEİZİM,ATEİZİM, HIRİSTİYANLIK ve benzer hiçbir ideoloji ve eski din’in İslamiyetten daha akla yatkın olduğunu kimse bana ispatlayamaz.

Bununla beraber gençlerin bugün dediğiniz gibi bir buhran yaşamalarının en büyük sebebi bizlerin İslamiyeti yaşarken onlara sağlıklı birer örnek sunamadığımız için gençlerin asli dinleri olan İslamiyetten uzaklaşmalarını hızlandırmış olabiliriz.

Ama arayışta olan ve yanlış yollara sapan bu gençlerin yaş ortalaması 17 ile 21 dir.

Emin olun 22 ve 27 yaşa aralığında % 90’ı yine en sağlıklı din’in İslamiyet olduğuna yöneleceklerine olan inancım tandır.

FETÖ KALIŞMASI GENÇLERİN İSLAMİYETTEN SOĞUTMUŞ OLABİLİR Mİ ?

Özellikle FETÖ kalkışmasından sonra anne ve babaların çocuklarının Cemaatlerde dini eğitim almalarına sıcak bakmadıkları için 2016 yılında 13 yaşında olan gençlerin bugün 17/ 18 yaşlarında kendilerini bir boşlukta görmeleri gibi ciddi bir felaket ile karşı karşıyayız.

Özetle DEVLET, Anne ve babalar başta olmak üzere yaşlılarmız çevrelerinde bulunan 13 -21 yaşa arası gençlerle sohbet etsinler.

Fikirlerine önem versinler. Anne ve babalar benim evladım dini olarak arayışta değil diyerek rahat durmasınlar.

Şu an İstanbul,İzmir,Ankara,Adana,Mersin başta olmak üzere bir çok büyük şehirde yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere 81 ilde yaşayan gençlerimizin

Büyük bir bölümü dini olarak İSLAMİYETTEN farklı bir alternatrif ayarak TEHLİKELİ arayşıların içinde olduklarını duyuyordum ama genç izleyicimizin bana anlattıkları beni dehşete düşürdü…

Gençleri suçlamıyorum eğer bir suç var ise sorun ve sıkıntılarımıza çözüm üretmek yerine birbirlerini kötüleyen siyasilerimizde,evlatlarını dinlemeyen anne ve babalarda bir de büyüklerin gençler zoruluk yaşamadı onlar bir şey bilmiyor diyerek işin kolayına kaçmaları kesinlikle çözüm getirmez.

Hep beraber titreyip kendimize geleceğiz. Herkes ilk olarak evladına dönüp baksın bakalım inanç olarak nasıl bir düşünceye sahip.

Hayata ve olaylara bakış açısı nasıl değişti irdelemeye çalışsın.

Büyük bir güç gençlerimize ALLAH yoktur gelin ATEİST olun dediler.

Ancak gençlerimiz bir yaratıcı olmadan hiçbir şey olamaz dedikleri için bu kezde Deizim ve Panteizimi öne sürüp TANRI var ama peyganber yok direkt olarak tanrıya ibadet edin diyerek gençlerin kafasını çelmeye başladılar.

Hükümet Köprü,Yol ,Üniversite ve okul binası yapmakla meşgul ama onlara değer katacak gençlerimizin zihin dünyasının ALLAK BULLAK olduğu ile alakalı ne yazık ki yeterli çalışmayı yapmadığı için İslamiyetten uzaklaşan genlerin sayısını görünce EYVAH DEDİM.

Bu konuda devlet politikası olarak ciddi bir çalışma yapılmalıdır.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner / 2 Eylül 2020 İstanbul