Ak Parti henüz kurulma aşamasında iken Zeytinburnu kurucu ilçe başkanına giderek inançlı kesim çok ezildi, çok horlandı Recep Tayyip Erdoğan’da eylem ve söylemleri ile bu eksimin sorunlarına sahip çıktığı için onun partisinde siyaset yaprak bu davaya omuz vermek istedim.

İlk olarak Partinin Sümer Mahalle başkanlığının Kurucu başkanlığı görevi tarafına tevdi edildi.

Bu görevi o kadar içten,samimi ve doğru bir şekilde yaptım ki 13 ay sonra yapılan ilk ilçe kongresinde 13 mahalle başkanı içinde ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçilen tek mahalle başkanı oldum.

Bu görevim 2004 yerel yönetim seçimlerine kadar devem etti. Bu seçimden sonra Ekonomik işlerden

DEVAMI GELİYOR …