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Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı

Mehmet Hilmi Eren’in Kurucu başkanı olduğu Ev Okulu Derneği yeni projelerini 200 civarında seçkin davetlin katıldığı Cemile Sultan korusundaki kahvaltılı toplantıda açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ocak 2022 Pazar 13:42
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
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BİR ÇOK ÜNİVERSİTE TEMSİLCİSİNİN VE AKADEMİSYENİN KATILDIĞI TOPLANTIDA GÜZEL GÖRÜŞLER SUNULDU

Program Derneğin Kurucusu başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi müdürü olan Mehmet Hilmi Eren’in açılış konuşması ile başladı.

Başkan,Eren ilk olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalarını anlattı. Akabinde yeni dönemde üzerinde ciddi çalışmalar yapacaklar internet üzerinde kurdukları 3 fakülte ile alakalı bilgi verdi.

Daha sonra çok sayıda katılımcıdan görüş düşünce ve öneri alan Mehmet Hilmi Eren ve arkadaşları değerli katılımcıların fikir ve önerilerini not alarak gelecekte yapacakları çalışmalardan mutlaka bu yarlı düşüncelerden faydalanacaklarını söyledi.

Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili ve BeyazAy Derneği başkanı Lokman Ayva’nın fikirlerini sunması ile başlayan öneri tavsiye bölümünde gazetemizin ve Tv mizin kurucusu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Mehmet Hilmi Eren ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaları her zaman takdir ettiğini ifade ederek her gün bizi takip eden/ okuyan 750 bin civarındaki kişinin olduğu mecraların Ev Okulu derneğinin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Daha sonra alanında uzman çok sayıda profesörün,doçentin,doktorun ve düşünce insanının güzel öneri ve fikirler sunmasından sonra toplantı hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.01.2022 13:46
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