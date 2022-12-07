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Doğu Türkistanda Sergilenen Vahşet Hız Kesmiyor !

Ahmet Soyduğdu okurumuz ester Malatya Şube Başkanı Ahmet Soyduğdu'nun gönderdiği yazıyı aynen yayınlıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2022 Çarşamba 12:45
Doğu Türkistanda Sergilenen Vahşet Hız Kesmiyor !
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Senelerdir Komünist Çin zulmü altında yaşayan Müslüman Uygur türklerine yapılan insanlık dışı işkence ve zulümlerin ardı arkası bir türlü kesilmiyor … !

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Son zamanlarda, çok az da olsa dışarı sızan görüntüler kan donduruyor.  Tam bir asimilasyon,

tam bir soykırım ….

Başta Müslüman ülkeler ve türk ırkına mensup ülkeler olmak üzere,

bütün dünya kör ve sağır.

Senelerce Türk diye diye yeri göğü inleten Ülkücüler, milliyetçiler, türkçüler dillerini yutmuş gibi sadece seyredip duruyorlar …!

Hani nerede “Kafkaslardan esen yeller, Türkistana selam söyler …”

marşlarının sahipleri ….    Nerede “çırpınırdın Karadeniz bakıp türkün bayrağına  …” türkülerini yakanlar ?

Neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor ?  Uygur Müslümanları türk değil mi ?  Bunlar bizimle aynı ırka sahip kardeşlerimiz değil mi ? 

        Müslüman ülkelerin derin sessizliğini nasıl anlayacağız ?

Müslüman Uygur türkleri  İslam ümmetinin bir parçası değil mi ?

ABD ve AB ülkeleri sergilenen vahşeti en azından kınarken,  Müslüman geçinen yöneticiler neden tarafsız kalır. Çinle yaptıkları ticaretin akamete uğramasından mı korkuyorlar ?  Böyle duyarsızlık olur mu …?

      Otuz milyon Müslüman Uygur Türkü, tam bir açık hapishane hayatı hayatı yaşıyor !  Akla hayale gelmeyen her türlü zülüm ve işkencelere maruz kalıyorlar …..

Kelimenin tam anlamıyla, Doğu Türkistanda vahşet sahneleri sergileniyor.  Zülme seyirci kalan Müslümanların üzerine tam bir ölü toprağı serilmiş …?

— Hani Müslüman müslümanın kardeşi idi … ?

— Hani Müslümanlar zülme seyirci kalamazdı … ?

— Hani Müslüman müslüman kardeşini yalnız, sahipsiz bırakamazdı … ? 

      İki milyara yakın Müslüman neden kardeşlerine sahip çıkmıyor ?  Dünyevi menfaatler herşeyi bitirdi, bitiriyor ..!

       Müslüman Uygur Türklerinin

tek kurtuluş yolu  Dünya İslam birliğinin kurulması ve ümmet bilinci ile hareket etmesidir.

                       Vesselam.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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