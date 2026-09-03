AK PARTİ'NİN İSTANBUL'DA EN ÇOK OY ALDIĞI İLK 3 İLÇE İÇİNDE YER ALAN ESENLER'DE SEÇMEN İMAMOĞLU'NUN 1 MİLYONDAN FAZLA OY FARKI ATTIĞI AK PARTİ MECLİS ÜYESİ TRANSFERLERİ İLE İBB'Yİ İMAMOĞLU'NDA ALIRSA SEÇMEN SANDIKTA AK PARTİYE BUNUN HESABINI ÇOK AMA ÇOK FENA SORACAKTIR...
BU SEÇMEN NORMALDE SANDIĞA GİTMEYEBİLİRİM DEMİŞTİ AMA AK PARTİ İBB'Yİ TRANSFER ETTİĞİ 3/5 MECLİS ÜYESİNİN OYU İLE ALIRSA 31 MART 2024'DE EN YAKIN RAKİBİNE 1 MİLYONDAN FAZLA OY FARK ATAN İMAMOĞLU KİME OY VERİN DERSE SANDIĞA GİDİP ONA OY VERECEĞİM DEDİ.