ADALETLİ OLMAK BU KADAR ZOR OLMAZSA GEREK DEĞİL Mİ SAYIN İ. MELİH GÖKÇEK ?

Sayın Melih Gökçek Siz 77 Yaşına gelmiş bunun 30 yılını Belediye başkanı olarak geçirmiş gün görmüş tecrübeli bir siyasetçisiniz. 18 Mart 2025'de Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilirken neden duayen bir Belediye başkanı olarak CHP rakibimde olsa ondan seçilmiş bir başkanın 32 sene önce alınmış diplomasını iptal etmek doğru bir şey değil demediniz ?

Neden kaçma şüphesi ve delil karatma imkanı olmayan İBB Gibi dünyanın en büyük bir metropolünden en yakın rakibi olan Ak Parti adayı Murat Kurum'a 10 puandan fazla bir fark ile 1 milyondan daha yüksek bir oy farkı ile rakibini geride bırakan Ekrem İmamoğlu'nu bu şekilde TOPAL ördek yapmaya çalışmak İmamoğlu'ndan önce DEMOKRASİ ve ülkeye zarardır demediniz ? Bu kadar zorlama tutuklamalar varken Ekonomi ve adalete güven olur mu hiç ?

MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATI YAPTIĞI AÇIKLAMADA SİZE "GÖKÇEKLER SUÇ ÖRGÜTÜ" DEDİĞİ ZAMAN ÜZÜLDÜNÜZ VE DAVA AÇACAĞIM DEDİNİZ SAYIN GÖKÇEK MEŞHUR HİKAYEDİR SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANLATMIŞTI YA BİZ O ERMENİYİ DÖVDÜRMEYECEKTİK HİKAYESİNİ BİLİRMİSİNİZ SAYIN GÖKÇEK ?

ANLATALIM:

"Bir Gün bir Türk, Bir Kürt ve Bir Ermeni arkadaş grubu yolda yürürken bir erik bahçesi görmüşler canları Erik çekmiş bahçeye girip bir kaç tane Erik yiyelim demişler. Tam o sırada bahçenin sahibi olan Türk kişi gelmiş bakmış bunlar iç kişi üçüne gücünün yetmeyeceğini anladığı için kendince bir çıkış yolu aramış.

Demiş ki ben Müslümanım Türk olan da Müslüman Kürt olan da onlara eriklerimi halel ettim. Ama Ermeni olan Hıristiyan ona hakkımı helal etmiyorum demiş ve Ermeni'yi temiz bir şekilde tartaklamış dövüp bahçesinden dışarı atmış.

Bakmış karşısında eriklerini çalan Türk ve Kürt var. Bu sefer demiş ki yahu Türk kardeşim senle ikimiz Türküz senin eriklerimi çalmana bir şey demiyorum da ama bu Kürdün eriklerimi çalmasına gıcık oldum ve onu döveceğim demiş.

Türk nasılsa kendisine dokunan bir şey olmadığını düşünerek bana ne demiş. O Kürt'te dayağını yemiş ve bahçeden atılmış. Bahçe sahibi ve erik çalan Türk tek başına kalmışlar ve yüz yüze gelmişler bahçe sahibi Türk demiş ki oğlum sen hırsızlığın kötü bir şey olduğunu bildiğin halde eriklerimi çaldığın için seni döveceğim diyerek onu da temiz bir dövüp bahçesinden dışarı atmış.

Bu üç arkadaş bahçe dışında birbirlerine bakmışlar demişler ki biz üç kişiyiz o tek ama hepimizi dövdü bu nasıl oldu demişler. Ortak istişare sonucu buldukları cevap şu olmuş Biz O Ermeni arkadaşımızı DÖVDÜRMYECEKTİK."

Melih Başkan teşbithe hata olmasın kısadan hisse bu, Hulusi Akar'ın kızı ABD'den Biyoloji bölümünden Tıp'a nakil yani yatay geçiş yapıyor fakülte heyeti bu geçiş yanlış ama öğrencinin suçu yok eğer suç var ise bu fakültenin suçudur alınan hak geri verilmez diyerek diploma iptalini red ediyorlar.

İmamoğlu faveran ederek bugün benim diplomam iptal edilirken ses çıkarmayanlar yarın tapuları iptal edilirken hiç bir şey yapamayacaklardır demişti.

Sayın Melih Gökçek bakınız bir avukat size "Gökçekler Suç Örgütü" demiş ne kadar alınmışsınız ve tweet atarak dava açacağınızı söylemişsiniz açınız tabi bu en tabi hakkınız.

Ancak Mansur Yavaş'ın avukatı dese ki Ekrem İmamoğlu daha göz altın alınırken savcılar, hakimler ve bütün yandaş medya hep bir ağızdan "EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ " Sözünü 1.5 sene içinde 2.666 kez söylendiği zaman Sayın Melih Gökçek İmamoğlu'nun eşi denize girdi diye TWEETT atan Gökçek neden o zaman bu yanlış demediniz demezler mi ?

Türk Ceza kanunda ne kadar suç varsa hatta olmazsa bile AHMAK DAVASINDA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS VE 4 SENE SİYASET YASAĞINI HANGİ VİCDAN KABUL EDER ?

BU CEZA YEREL MAHKEMEDEN ÇIKTI ,İSTİNAF DOĞRUDUR DİYEREK ONAYLADI (YAZIK) ŞU AN YARGITAY DA ONAY ÇIKARSA İBB MECLİS ÜYELERİ KENDİ ARALARINDA BİR BAŞKAN SEÇECEK .

İŞİN EN GARİP YANI İMAMOĞLU EN YAKIN RAKİBİ AK PARTİ ADAYI MURAT KURUM'A 1 MİLYONUN ÜSTÜNDE OY FARKI ATMIŞKEN CHP OYLARI İLE SEÇİLEN TUZLA,ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLARI İLE ŞİLE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNİN VE BERABERİNDE GÖTÜRDÜKLERİ BİR KAÇ TANE İBB MECLİS ÜYESİNİN NASIL AK PARTİYE GEÇTİĞİ ŞAİBELİ İKEN 12 MİLYON İSTANBUL SEÇMENİ YERİNE KARAR VERİP İBB'Yİ AK PARTİYE VERMELERİNDE HİÇ KİMSE KAZANÇLI ÇIKMAYACAK.

İstanbul halkı iradesine yapılan bu saygısızlığı sandıkta af etmeyecek. Netanyahu dahil bütün Ak Parti düşmanları bir araya gelse Ak Partiye nasıl bir kötülük yaparız derlerse ancak İBB' yi İmamoğlu^ndan alırsanız bunu yapmış olursunuz derler.

Ak Parti gerçekten İmamoğlu İstanbul halkına yaraşır bir çalışma yapmadı Yargıtay' da cezayı onayladı biZ ne yapalım kanunlarımızda başkan bir şekilde düşerse İBB Meclis üyeleri kendi aralarında bir başkan seçer derse buna da İstanbul halkı inanır ve kabul eder derse buyursun yapsın.

Bakın 18 Mart 2025' den bu yana Ak Parti' nin İBB' yi TOPAL ördek yapmak için attığı adımları İstanbul seçmeni başta da Ak Partiye oy veren seçmenin bu İBB'ye el koyma işini içine sindireceğini düşünmesin.

7.000 Sokak Röportajı videosu yapan bir yayın kuruluşu olarak Ak Partinin seçmen nezdinde halen ciddi bir kredisi varken sadece İBB' ye el koyarak 2.5 sene yönetmek için Ak Parti neden böyle gereksiz bir riske giriyor.

2 sene içinde yapılacak biri genel diğeri yerel iki seçim öncesi kim Ak partiyi telafisi zor bir hata olan İBB'yi sonradan yapısı değişen bir Meclis üyesi oyu ile alma işine zorluyor ?

İBB' ye el koyma işi Erdoğan'ın 50 yıllık onurlu siyasi mücadelesini yerle bir eder. Bu Erdoğan bütün zorlukları yenerek buralara gelmesini gölgede bırakır.

Sorumlu yayıncılık yapan bir yayın kuruluşu olarak ve her gün yüzlerce seçmen ile yüze yüze röportaj yapan bir gazete olarak İBB İmamoğlu ve ekibinde kalmalı .

Çünkü İstanbul halkı 3 İBB seçiminde başkanlığı Ak Partiye vermemişken ŞAİBELİ MECLİS ÜYESİ GEÇİŞİ İLE İBB' BAŞKANLIK MAKAMININ EL DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE DEĞİL İSTANBUL'A ÜLKEYE YAZIK EDİLMİŞ OLUR.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)