Özellikle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarında uygulanan bu yöntem, kalıcı bir çözüm arayanlar tarafından sıkça tercih edilir. Ancak her birey bu uygulama için uygun aday olmayabilir.

Görme bozukluklarının giderilmesine yönelik uygulanan lazer tedavisi, kornea dokusuna şekil verilerek gözün odaklama yeteneğini iyileştirmeyi amaçlar. Genellikle birkaç dakika süren bu işlem, ileri teknoloji cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Uygulamanın türü, kişinin göz yapısına, yaşına ve kırma kusurunun derecesine göre belirlenir.

Bazı kişilerde lazer işlemi sonrası hızlı bir iyileşme süreci gözlemlenirken, bazı durumlarda adaptasyon daha uzun sürebilir. Operasyon sonrasında birkaç gün süren bulanık görme, batma hissi ya da ışığa hassasiyet gibi geçici etkiler olabilir. Bu süreçte hekimin önerdiği damlaların düzenli kullanımı ve kontrollerin aksatılmaması önem taşır.

Her ne kadar lazerle görme düzeltme yöntemleri yaygın olarak uygulansa da, kişinin kornea kalınlığı, mevcut göz rahatsızlıkları ya da sistemik hastalıkları bu süreci etkileyebilir. Bu nedenle, operasyon öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılması gerekir.

Görme konforunu artırmak ve yaşam kalitesini desteklemek amacıyla tercih edilen lazer uygulamaları, uzman kontrolünde ve doğru değerlendirme ile yapıldığında olumlu sonuçlar verebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her tedavi yönteminde olduğu gibi bu süreçte de bireysel farklar dikkate alınmalıdır.