Geçmişte su baskınlarıyla anılan Haramidere Yaşam Vadisi’ne dönüşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ, Avrupa Yakası 2. bölgede 9 ilçenin (Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri) eksik ve yetersiz kesitli derelerdeki ıslahını, atık su kollektör hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarda yaklaşık 3 milyar liralık bir altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 44 derede çalışma yapıldı. Hidrolik açıdan yetersiz kalan ve su baskınları yaşanan kısımlarda 10 bin 600 metre asfalt çalışması yapıldı. Derelerden 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkarılarak taşkın riskinin de önüne geçildi. 4 milyon vatandaş, bu yatırımlar sayesinde rahat bir nefes alacak, yağmurlu havalarda kaygı duymayacak.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Şafak Başa, CHP il ve ilçe örgütü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Derelerin ıslah sorununu güçlü yatırımlarla sona erdirdik”

Uzun yıllardır ıslah sorunu yaşayan ve taşkınlarla can ve mal kaybına sebep olan derelerin çevrelerini yaşam vadilerine çevirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbulumuzun altyapısına yapılan her yatırım bu şehrin daha nitelikli, daha kaliteli bir yaşamın bize sunulması hedefinin bir parçası. Bugün çok geniş kapsamlı bir yatırım projesini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımımızın kapsamı oldukça yüksek. Maalesef, özellikle derelerimizin, vadilerimizin geçmişten bugüne çok ciddi can kayıplarına mal olduğunu biliyorsunuz.

Bu noktada Haramidere, bunun en fazla sıkıntısını yaşayan bölgelerimizin başında. Bu yönüyle su baskını sorununun en önemli kaynaklarından birisi olan derelerin ıslah sorununu bizim dönemimizde güçlü yatırımlarla sona erdirdik. Bizden önce bu konuya yaklaşım farklıydı; vadilerin imara açılması, vadilerin kıyılarındaki boşlukların rant alan olarak görülmesi gibi… Biz ise buraları yaşam vadilerine dönüştürdük. Burada da özellikle Haramidere bu çalışmamızın çok özel noktalarından birisi haline geldi” dedi.

“4 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz”

Milyonlarca İstanbulluyu rahat bir nefes alacakları çalışmalarla buluşturduklarını ifade eden İmamoğlu, “Yalnız Avrupa yakasında değil, Asya yakasında da çok kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Atık suların olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine, yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın ve yaşamın sürdürülebilirliğini insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Bugün itibariyle tamamladığımız projeler sayesinde 4 milyon insanımızın hayatını kolaylaştıran, yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını sunmuş olduk” diye konuştu.

“Hedefimiz: İstanbulluların sorununu çözmek, gönüllerini kazanmak”

Milletin sorunlarına geçici değil kalıcı çözümler sunmayı amaç edindiklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu: “Bizim için çözüm demek; durum idare etmek değil, kalıcı ve gerçek çözüm bulmak demektir. Günü kurtarmak, durumu idare etmek, göz boyamak ya da seçimi kazanmak için çözüm üretme pozisyonu bizim pozisyonumuz değil. Hedefimiz, İstanbulluların, Esenyurtluların sorununu çözmek, gönüllerini kazanmaktır, çocukların geleceğini kurtarmaktır. İnsanlarımızın hayatına kattığımız her kaliteli çalışma bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. ‘Tam yol ileri!’ dedik, demeye de devam edeceğiz. Hemşerilerimizden aldığımız güçle, milletin parasını millet için harcamaya devam edeceğiz. Yılların tecrübesiyle, bu işe bugün başlamış gibi heyecanımızın yüksek olduğunu her yerde dile getireceğiz. Kamu yatırımları bu şehirdeki herkesi mutlu kılma mücadelesidir. Hemşehrilerimiz bizi çok iyi anlıyor, biz de onları çok iyi anlıyoruz. Onun için 16 milyon insanımız için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Milletimiz bir avuç insanı mutlu edenlerden bıktı”

Önemli olanın seçimi kazanmak değil ülkenin her bir ferdini mutlu etmek olduğunu belirten İmamoğlu, “Her belediye başkanımızın tek hedefi vardır; milletine hizmet etmek, bir kişinin değil milletinin sözünü dinlemek, milletini mutlu etmek. Bizim partizanlıkla işimiz yok, insanlarımıza hizmet ederek mutlu etmekle işimiz var. Milletimiz, bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya da devam edecek. Biz de İstanbul'un tecrübesini Edirne'den Kars'a herkesle paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz.

Milletimizin kalkınmacı, icraatçı, halkçı bir yolculuğa ihtiyacı var. İnsanlarını düşünen, insanlarını ayırt etmeyen, yoksulun yanında ama yoksulluk üzerinden oy devşiren değil yoksulluğu bitiren, milletini zenginleştiren bir anlayışa ihtiyacımız var. Biz o yolculuğun içerisindeyiz. Başka hiçbir tarif bizi anlatamaz. Bu alanda az önce Ahmet Başkanımızın da ifade ettiği gibi ilçelerimizin, şehirlerimizin kardeşliği, birlik beraberliği, insanlarımızın birbirine olan hoşgörüsü, içtenliği, saygısı, sevgisi, komşuluk bilinci, bütün bunlar bir arada mutlu olmamızın temelini oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“Esenyurt için Büyükşehirle el ele verdik, tam yol ileri diyoruz”

Geçmişte insanların yaşam kalitesini büyük oranda düşüren Haramidere’nin, İmamoğlu sayesinde yaşanılabilir bir yer haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Özer, “Türkiye için bir şans olan Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçemize hoş geldiniz. İBB, ilçemize bugüne kadar 4 milyar 700 milyon liralık bir yatırım yaptı. Bunun 3 buçuk milyarını gerçekleştirdi. 2028’e kadar da 5 buçuk milyar liralık daha yatırım olacak. Her yağmurda, her sağanakta meydana gelen su baskınları sonucu bir afet ve felaket bölgesine dönüşen Haramidere, artık değerli Başkanımızın imdadımıza yetişmesiyle bir yaşam vadisine dönüşüyor.

Burada yapılan hizmetin ne kadar önemli olduğunu yıllardır buranın çilesini çeken hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Biz de şimdi Botaş boru hattının üstünü 364 bin metrekarelik bir Yaşam Vadisi’ne, bir parka dönüştürüyoruz. Onun açılışını da yine Sayın İmamoğlu ile birlikte yapacağız. Temiz, ulaşılabilir, yaşanabilir bir Esenyurt için Büyükşehirle el ele verdik, tam yol ileri diyoruz” diye konuştu.

“3 ayda 45 bin ton asfalt yol yaparak rekor kırdık”

Törende, 3 ayda ilçede yaptığı çalışmalardan da bahseden Prof. Özer, “Biz Esenyurt'a geldiğimiz günden beri 7 tane hedef belirledik. Önceliğimiz barış ve kardeşlik şehri Esenyurt. Burada 101 ülkeden, 81 ilimizden göç var. Bu göçün getirmiş olduğu bir başkalaşma var. Biz burada bir barış adası yaratacağız. Bunu yaparken temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt yaratacağız. Biz geldiğimizde çöp dağlarıyla karşılaştık. Gece gündüz çalıştık. Şimdi çok şükür temiz bir Esenyurt'la karşı karşıyayız. Sayın Başkanım 3 ay içinde sizin de desteğinizle 45 bin ton asfalt döktük. Bu bir rekor. 55 bin metrekare bordür taşı ve parka döşedik. 8 bin 500 noktada onarımlar yaptık.

Ayrıca gelir gelmez işe koyularak iki tane parkımızı Esenyurt halkının hizmetine sunduk. Esenyurt maalesef betonun yuttuğu bir kent haline gelmiş, alan bırakılmamış. Normalde kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşmesi gerekirken, burada 72 santimetrekare düşüyor. Bu oranı hızla büyüteceğiz. Yakın bir gelecekte, Yaşam Vadisini hizmete açacağız. Bizim en önemli mottolarımızdan biri de sosyal belediyecilik. Geçen hafta günde 15 bin kişiye sıcak yemek verecek bir aşevi açtık. Şimdi kent lokantaları açıyoruz. Ayrıca yardım kartı veriyoruz, koli dağıtıyoruz. Evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bütün bunlarla beraber bir kreşi tamamladık. Birinin temelini attık. Şimdi size müjdesini veriyorum: On beş kreşin temelini bu sezon atacağız. Salı günü de 100 günün hesabını siz değerli Esenyurtlulara vereceğiz. 100 günde ne yaptığımızı tek tek anlatacağız.”

Esenyurt festivaller kenti oluyor

Esenyurt’u kültür ve sanat kenti haline getireceklerini söyleyen Başkan Özer, “Esenyurt'ta kültür sanat açısından bir ihmal söz konusuydu. Bir kentlileşme sorunu vardı. Kültür ve sanatın iyileştirici ruhuyla bunu gidermeye çalışıyoruz. 18-21 Temmuz tarihleri arasında 35 ülkeden 500 tane genci burada ağırlayacağız. Esenyurt Uluslararası Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali düzenliyoruz. Hepinizi festivalimize davet ediyoruz. Ardından bir Barış ve Kardeşlik Festivali, ardından Kadın Emeğinin Değerlendirmesi Festivali ve Edebiyat Festivali yapacağız. Dolayısıyla Esenyurtumuzu, kültür sanat açısından belli bir yere getireceğiz ve kültür sanatın iyileştirici, birleştirici gücüyle bir arada olacağız. Evrensel barışın ve kardeşliğin coşkusunu herkesle birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Özer’den konut mağdurlarına müjde!

İlçede yıllardır çözülmeyen imar, tapu ve konut mağdurlarıyla ilgili sorunları çözeceklerini belirten Özer şöyle konuştu: “Biz geldiğimizde kırk bin konut mağduru vardı. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da önemsediği bir konu bu. Bir komisyon kurduk. İnnovia 4’te şimdi kat ittifakı meselesini çözdük. Size ilk müjdem: tapu sorularını çözüyoruz. Kıraç yıllardır imara kapalı. Şimdi onun da birinci aşamasını çözdük. 1/5000’lik planlar İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde. İnşallah Eylül ayında 1/1000 planları da yapıyoruz. Özellikle Sayın Başkanımızın da önem verdiği planlamada çok önemli bir yol alıyoruz. Esenyurt halkına hayırlı uğurlu olsun.”

“Hedeflerimiz net, liderimiz belli”

Prof. Özer son olarak şunları ekledi: “21. yüzyıla yakışan, barış ve kardeşliğin şehri Esenyurt'u birlikte inşa edelim. Bugün burada İSKİ'nin yapmış olduğu hizmetler, bu hedefleri gerçekleştirecek projelerdir. Hedeflerimiz net, liderimiz belli. İstanbul'a ve bize öncülük ediyor. Hedeflerimize ulaşacak projelerimiz de var. Bu projeleri halkımızla ve kadrolarımızla hayata geçireceğiz ve Esenyurt'u hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz.”