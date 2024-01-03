İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert başkanlığında dernek merkezinde gerçekleşen toplantıya İGD Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Dolu, Hasan Hınıslı, Hüseyin Çetiner, Remzi Tanış, Müge Cesur da katıldı. Toplantıda gazeteciler için önemli günlerden birisi olan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için yemekli, müzikli bir organizasyon düzenlenmesi ve bu etkinliğin İstanbul’un Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan Tarihi Kethüda Hamamı’nda yapılmasına karar verildi.
Böylece İstanbullu gazeteciler, 10 Ocak 2024 Çarşamba akşamı, Akatlar Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan Tarihi Kethüda Hamamı’nda bir araya gelerek hem hasret giderecekler hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü anısına günümüz gazeteciliğin sorunlarını konuşacaklar.
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, gazeteciliğe emek veren, değer katan, katkı sunan, bedel ödeyen tüm medya dünyasının ‘10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİER GÜNÜ’nü şimdiden kutladığını belirterek, sadece basın mensuplarının katılacağı bu yemeğe tüm basın emekçilerini davet etti…
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