Bazıları Ak Parti ve Erdoğan 25 yıldır ülke için hiçbir şey yapmadı 2002’de enflasyon % 31 idi bugün ise o günden daha kötü ve % 32. 37 diyerek eleştiriyorlar.

Hatta o zaman en düşük emekli maaşının ve asgari ücretlinin maaşının % 15 ile kirasını ödeyebiliyorken bugün 2 maaşı bir kiraya yetmiyor. Ve tabi olarak ekonomiyi daha kötü hale getirdi diyerek sert şekilde eleştiriyorlar.

Herkes baktığı cepheden hükümet hakkında fikir yürütebilir. Bir diğeri de 2002’den önce biz tüfenk bile yapamazken bugün İHA, SİHA, Uçak ve savunma alanında dünyanın sayılı üretici ülkelerinden birisi olduk.

Ak Parti olmasaydı Türkiye Suriye ve Ukrayna gibi darmadağınık olurdu. Evet gıda, konut ve kiralar çok pahalı bunu kabul ediyoruz ama yine düzeltirse Ak Parti düzeltir tezini ileri sürüyorlar diyerek savunma yapıyorlar.

Burası dünya iyiler de var kötüler de, ağlayan da var gülende , Yani burası dünya cennet değil.

Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamber. Erkeklerin ilki Hz. Adem kadınların ilki de Hz. Havva. İkisinin evlenmesi ile diğer insanlar oldu.

İlk insan ve ilk peygambere olan Hz. Adem Ve Havva’nın ilk iki oğludur. Çiftçi olan Kabil, çoban olan kardeşi Habili kıskançlık yüzünden öldürmüş ve insanlık tarihinin ilk cinayetini işlemiştir.

Demem o ki İlk insan ve ilk Peygamberin çocuğu bu ZALİM dünyada katil olduğuna göre burası için kalp kırmaya ve siyasi olaylar için komşunuz ile düşman olmanıza hiç mi hiç gerek yok.

Her yapı gibi Ak Parti’nin iyi İşleri de kötü işleri de oldu. Ben ne komple yaptığı işleri yok sayarım nede Ak Parti olmasaydı biz ölürdük tezine katılmıyorum.

Ak Parti’nin yaptığı ve yapamadığı işleri başka bir yazı konusuna bırakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanın sayın Mehmet Uçum’ un halkın zekası ile alay eden açıklamalarına dilimin döndüğü kadar cevap vereyim.

CUMHURBAŞKANI BAŞ DANIŞMANI SAYIN MEHMET UÇUM AKLIMIZ İLE ALAY ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sayın Mehmet Uçum herkesin hatırladığı üzere başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman Ak Parti’nin hukukçu kurmayları daha önce 7 sene olan Cumhurbaşkanlık süresini 5 seneye indirip 2 dönem 5 er yıl için aday olabilir düzenlemesini siz çıkardınız.

Ve haklı olarak mecliste 400 üstü vekili bir araya getiren bir parti’nin yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 1.yılında erken seçim kararı alırlarsa daha süresinin bitmesine uzun zaman olan Cumhurbaşkanına yeniden aday olma hakkı verilmesi gayet normal bir şey.

Ancak hiçbir mücbir yani zorunlu sebep yok iken sadece kendi çıkardığınız yasayı delmek için işte seçimi normal süresinden bir hafta öne alıp yapsak bile 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan kişi yeniden aday olabilir demeniz SEÇMENİN İRADESİ İLE ALAY ETMEK DEMEKTİR SAYIN UÇUM BİZİ APTAL YERİNE KOYMAYIN.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına ihtiyacı yok ama ülkenin Erdoğan’a ihtiyacı var gibi beylik laflarınızı da gidip başka yerde kullanın lütfen.

90 Milyon nüfusu olan bir ülkede yaşayan halk bir kişiye MUHTAÇ ise demek ki orada işler iyi işlemiyor demektir.

ÖZAL öldüğü veya öldürüldüğü zaman bir çok kişi daha böyle bir lider gelmez dedi,

Ancak Erdoğan geldi ve 25 yıldır ama öyle ama böyle ülkeyi idare ediyor.

Bu ülkenin bir vatandaşı olarak geleceğimin bir kişiye bağlı olması beni rahatsız ediyor bu Erdoğan olmazsa bile.

Malum Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk dönem yani henüz başkanlık sistemine geçmeden Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül’ün 28 Ağustos 2014’de biten görevinden sonra başladı.

Türkiye de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Başkanlık sistemi), 16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilip 9 Temmuz 2018 Tarihinde Erdoğan’ın 2.kez başkanlık sisteminin ilk dönemine merhaba dedi.

Bu süre 14 Mayıs 2023’e kadar devam etti. İlk turda seçilemeyen Erdoğan 28 Mayıs 2023’de 3 kez başkanlık siteminin de 2 ve son defa kendi çıkardığı yasaya göre seçildi.

Erdoğan son dönemim diyerek açıklama yaptı. Ak Parti içinde kimse bir şey demezken Sayın Dr. Devlet Bahçeli çıkıp hayır senin aday olmuyorum deme hakkın yok bir daha aday olacaksın diyerek fikrinden vaz geçirdi.

Uzun lafın kısası mevcut yasalara göre genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2028’e kadar yapmaz ise Erdoğan aday olamıyor.

CHP Lideri Özgür Özel seçime 2 sene varken erken seçim kararı alalım biz de kabul edelim seçime gidelim demişti.

O zaman Sayın Uçum Kasım 2027 için erken seçim kararı alacağız ve Erdoğan aday olacak demişti.

Daha iki gün önce yazdığı bir yazıda ise aynı Uçum bu sefer 16 Nisan 2028’de erken seçim olacak dedi.

Yani normal seçim süresi olan 14 Mayıs 2028’de seçim olsa Erdoğan yasalara göre 4.kez başkanlık süresi içinde 3.kez aday olamayacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ilk yazısında Kasım 2027’de erken seçim olabilir demişti.

İki gün önce ise yazdığı yeni yazıda 14 Mart 2028’e sadece 30 gün kala 16 Nisan 2028’de seçim olabilir dedi.

Ha gayret sayın Uçum bu hız ile gidersek zaten Tom Barak Türkiye’nin bulunduğu bu bölgelerde demokrasi fazla totaliter rejimler daha iyi demişken ve sizde bu hız ile giderken 3.yazınızda bizim komşularımız Fransa, Almanya , Belçika, İsviçre değil.

Bizim komşularımız ve bölge ülkelerimiz Suriye, Irak, İran , Filistin, Yemen, dolayısıyla seçim ile zaman kaybetmeyelim zaten seçim maliyettir ekonomik sıkıntılar da var seçim meçim yok Reis yaşadığı sürece ebedi cumhurbaşkanıdır.

Kendisinden sonra Cumhmurbaşkanı olabilecek kişiyi de işaret etme hakkı olacak derse şaşmam çünkü ha bir el yükseltiyor sayın Uçum.

Mehmet Uçum kendini zorlama hiç Bu yasayı değiştirip halk seçtiği müddetçe süre engeli yoktur deyip yasal bir düzenleme yapıp 14 Mayıs 2028 olan seçim sürecini sadece 30 gün öne alıp 16 Nisan 2028'de Seçime gideceğiz diyerek HÜLLE ile yasanızı delerek bizi APTAL yerine koymayın sayın Mehmet UÇUM….

Cumhurbaşkanlığı için 2 dönem aday olma kuralını getirirken bu halk size silah dayamadı.

Bir kaç ay önce Kasım 2027'de eken seçim olacak derken şimdi fikir değiştirip 16 Nisan 2028’de olacak demeniz neyin nesidir ? Yarın etrafımız ateş çemberi seçimde neymiş demeyeceğinizin garantisi nedir ?

Yani seçim seçim 14 Mayıs 2028’de olsa Erdoğan yasa gereği aday olamayacak ama siz bizim gözümüzün içine bakarak 30 gün öne alıp kendi çıkardığımız yasayı HÜLLELİ bir şekilde deleceğiz siz de bunu yiyin diyorsunuz öylemi Mehmet Uçum …

Sayın Uçum seçmeni aptal yerine koymaya ne gerek var. Adam gibi kanun biziz 2 dönem engelini kaldırdık deyin bitsin bu iş.

Açık ve seçik konuşmak gerekirse 2 dönem engeline bile karşıyım adil bir seçim ile seçmen isterse bir kişiyi ömür boyu seçebilmeli. Ama yasayı kendiniz çıkarmışsanız neden numara yapıp seçimi 30 gün öne almamız halinde Erdoğan aday olabilir diyerek SEÇMENİ,EN AZINDA BENİ APTAL YERİNE KOYUYORSUNUZ SAYIN UÇUM.

YASALARIN RUHU ŞUDUR diyelim ki Cumhurbaşkanı seçime girdi kazandı ama bir sene sonra 401 vekili toplayan bir partinin TBMM'de karar alıp seçimi yenilemek istediği zaman daha 4 yıllık süresi olan cumhurbaşkanına bir daha aday olma hakkı vermek için yazılan bu maddeyi HÜLLE yaparak seçime 30 gün kala öne alırsak 3.dönem içinde aday olur demek AHLAKİ Mİ ?

Sayın Uçum bu dediğiniz hukuki olabilir ama ahlaki değil.

Sayın UÇUM Benim açımdan sayın ECUMHURBAŞKANI BAŞ DANIŞMANI SAYIN MEHMET UÇUM AKLIMIZ İLE ALAY ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sayın Mehmet Uçum sizin de içinde olduğunuz heyet Cumhurbaşkanı 2 sefer görev yapar yasasını çıkardı.

Erdoğan bir sefer Başbakanlık döneminde Cumhurbaşkanı oldu. İki kez de başkanlık siteminde cumhurbaşkanı oldu.

Toplamda 4 kez, başkanlık döneminde ise 3.kez aday olacak ama kendi çıkardığınız yasa ayaklarınıza dolandı.

Bu yasayı değiştirip halk seçtiği müddetçe süre engeli yoktur deyip yasal bir düzenleme yapıp 14 Mayıs 2028 olan seçim sürecini sadece 30 gün öne alıp 16 Nisan 2028'deE Seçime gideceğiz diyerek HÜLLE ile yasanızı delerek bizi APTAL yerine koymayın sayın Mehmet UÇUM….

Mademki yasa çıkarıp 2 dönem yaptınız bari kendi çıkardığınız yasaya uyun !

Cumhurbaşkanlığı için 2 dönem aday olma kuralını getirirken bu halk size silah dayamadı.

Sayın Uçum seçmeni aptal yerine koymaya ne gerek var. Adam gibi kanun biziz 2 dönem engelini kaldırdık deyin bitsin bu iş.

Açık ve seçik konuşmak gerekirse 2 dönem engeline bile karşıyım adil bir seçim ile seçmen isterse bir kişiyi ömür boyu seçebilmeli.

Ama yasayı kendiniz çıkarmışsanız neden numara yapıp seçimi 30 gün öne almamız halinde Erdoğan aday olabilir diyerek SEÇMENİ,EN AZINDA BENİ APTAL YERİNE KOYUYORSUNUZ SAYIN UÇUM.

YASALARIN RUHU ŞUDUR diyelim ki Cumhurbaşkanı seçime girdi kazandı ama bir sene sonra 401 vekili toplayan bir partinin TBMM'de karar alıp seçimi yenilemek istediği zaman daha 4 yıllık süresi olan cumhurbaşkanına bir daha aday olma hakkı vermek için yazılan bu maddeyi HÜLLE yaparak seçime 30 gün kala öne alırsak 3.dönem içinde aday olur demek AHLAKİ Mİ ?

Sayın Uçum bu dediğiniz hukuki olabilir ama ahlaki değil.

Sayın UÇUM Benim açımdan sayın Erdoğan değil 3.kez 13 kez aday olsun sorun değil. Sorun olan şey kendi çıkardığınız yasaya uymayarak HÜLLE yapmanız.

Halk bir insanı seçtikten sonra ne denebilir k ? Ancak kendi çıkardığınız yasaya uymamanız beni üzüyor.

Diğer bir konu biz parti olarak açık ara fark ile öndeyiz diyorsunuz Kasım 2026 'da erken seçime gitseniz daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetseniz ne kaybınız olur ?

ALLAH AŞKINA ZATEN 14 MAYIS 2028'E KADAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDASINIZ. BU TARİHTEN SONRA SAYIN ERDOĞAN YASALAR GEREĞİ ADAY OLAMIYOR. BİZ SEÇİMİ 30 GÜN ÖNE ALALIM ERDOĞAN 3.KEZ ADAY OLSUN KAYBEDERSEK SADECE 30 GÜN KAYBIMIZ OLSUN DİYEREK NEYE HİZMET EDİYORSUNUZ ?

Sırf bu hileniz için adayınıza oy verecek çok kişi vermez demedi demeyin.

Yapacaksınız seçimi 2026 yılının Kasım ayında yada 2008 yılının Mart ayında yapın bari. Yada yapmayın Erdoğan aday olmasın.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner

rdoğan değil 3.kez 13 kez aday olsun sorun değil. Sorun olan şey kendi çıkardığınız yasaya uymayarak HÜLLE yapmanız.

Halk bir insanı seçtikten sonra ne denebilir k ? Ancak kendi çıkardığınız yasaya uymamanız beni üzüyor.

Mademki 2 kez Cumhurbaşkanı olunur yasasını siz kendiniz çıkardınız neden uygulamıyorsunuz ?

Diğer bir konu biz parti olarak açık ara fark ile öndeyiz diyorsunuz Kasım 2026 'da erken seçime gitseniz daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetseniz ne kaybınız olur ?

ALLAH AŞKINA ZATEN 14 MAYIS 2028'E KADAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDASINIZ. BU TARİHTEN SONRA SAYIN ERDOĞAN YASALAR GEREĞİ ADAY OLAMIYOR. BİZ SEÇİMİ 30 GÜN ÖNE ALALIM ERDOĞAN 3.KEZ ADAY OLSUN KAYBEDERSEK SADECE 30 GÜN KAYBIMIZ OLSUN DİYEREK NEYE HİZMET EDİYORSUNUZ ?

Sırf bu hileniz için adayınıza oy verecek çok kişi vermez demedi demeyin.

Yapacaksınız seçimi 2026 yılının Kasım ayında yada 2008 yılının Mart ayında yapın bari. Yada yapmayın Erdoğan aday olmasın.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner