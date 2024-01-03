ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ile bir araya gelen İmamoğlu, “Bu konuda hükümetimizin ve devletimizin diğer kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendirmek için hem görüşüyor hem yazışmalarımız devam ediyor. Çünkü, bu konuda çok bütüncül bir kararlılık gerekiyor” dedi. Tansuğ da “Ne görev verirseniz, sonuna kadar hazırız” diyerek, İmamoğlu’na desteğini sundu.

İstanbul Times Haber Merkez -Hüseyin Çetiner - Sarıyer - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes kulüplerine yaptığı ziyaretlerin bir benzerini, ülkemizde atletizm denince akla ilk gelen kulüplerden ENKA’ya yaptı. ENKA Spor Kulübü’nün Sarıyer’deki binasında Başkan Alparslan Tansuğ ile bir araya gelen İmamoğlu’na, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş eşlik etti. İstanbul’un 2036 Olimpiyatları yolculuğunda önemli aşamalar kaydettiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bu konuda kararlı bir yürüyüşümüz var. Özellikle bir kısım öncü kulüpleri ziyaret ediyorum ve onlara hedef birliği konusunda düşüncelerimizi, niyetlerimizi açıyoruz” dedi.

“İSTANBUL'UN 2036’DA OLİMPİYATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMASINI ÇOK ARZULUYORUZ”

Yakın zamanda, özellikle kadın voleybolunda öncü kulüplerden Eczacıbaşı’nı da ziyaret edeceğini aktaran İmamoğlu, “İstanbul'un 2036’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını çok arzuluyoruz. Ve bu konuda kararlı bir sürecin, iş birliğinin olacağını da biliyoruz. Bunun sadece tesislerle veya sadece siyasi iş birliğiyle değil, toplumsal bir işbirliğiyle olabileceğine inanıyorum. Bu kent spor kenti olacaksa, spora inanmış bir toplum olacaksa ve olimpik sporların da böyle kapsayıcı bir biçimde izleyicisi, takipçisinin ona inancının yüksek seviyede gösterecek olmasını istiyorsak, böylesi tüm branşları kucaklayan ve o şekilde İstanbul'a bunu anlatan, gösteren bir yönetim, hemşehri grubunu oluşturmamız gerekiyor. Uzun bir iş, meşakkatli bir iş. Bunu görüyoruz. Belli takvimleri yönetiyoruz. Dünya Olimpiyat Komitesi'yle, Başkanıyla birkaç kez müzakeremiz, buluşmalarımızı hem Lozan’da hem İstanbul'da oldu. Türk Milli Olimpiyat Komitemizle sürekli irtibat ve görüşmeler halindeyiz. Tabii bu konuda hükümetimizin ve devletimizin diğer kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendirmek için hem görüşüyor hem yazışmalarımız devam ediyor. Çünkü malumunuz, bu konuda çok bütüncül bir kararlılık gerekiyor” diye konuştu.

“2027 AVRUPA OYUNLARI’NI DA BU YOLCULUK SÜRECİNE EKLEDİK”

Olimpiyat yolculuğunun böylesi bir kararlıkla ve yerel dinamiklerin katkılarıyla devam ettirilmesinin önemine dikkat çelen İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nı da bu yolculuk sürecine ekledikleri bilgisini paylaştı. Spor ve konaklama tesislerini bu kapsamda yeniden ele almak gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Mevcut tesislerimizin fazlasıyla bu işe yeteceğini görüyoruz. Aynı zamanda konaklama konusunda da biz bile artık çok kabiliyetli bir kurum haline geldik. Şu an 6000’e yakın gencimizi, gayet konforlu şekilde yatırdığımız yurtlarımız var artık. Daha önce sıfırdı. Dolayısıyla, bu ve benzeri koşullar, üniversite kampüsleri vesaireler çok değerli bir çalışma yaptılar. Şu anda gördük ki, biz bunu kolaylıkla yapabiliriz ve çoklu branşın İstanbul'da ilk kez bir organizasyonda temsilini yaşamak, 2036 için de böyle bir motivasyon, prova gibi olur dedik. Burada aslında çok yol aldık. Prensipte birbirimizi kabullendik noktasındayız” şeklinde konuştu.

TANSUĞ: “NE GÖREV VERİRSENİZ, SONUNA KADAR HAZIRIZ”

ENKA Spor Kulübü Başkanı Tansuğ ise, “Ne görev verirseniz, sonuna kadar hazırız. Her türlü yardımı yaparız ve başarılı oluruz. Hep beraber yaparız. Bunu yapmamız lazım. Çünkü Avrupa'nın çok yerine yarışmalara gidiyoruz. Yani İstanbul'da uluslararası bir organizasyon olmaması çok ayıp, çok üzücü gerçekten. Tamam; atletizmde Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası yapıldı. Ama dediğiniz çok önemli bir şey var: Çoklu branş” ifadelerini kullandı. Son sözü alan İmamoğlu da konuşmasını, “Onun keyfini yaşayamadı İstanbul. Bunu yapabiliriz. Arzumuz bu” sözleriyle tamamladı.