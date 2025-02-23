NİKAH MEMURU NİKAHI KIYDIKTAN SONRA EVLİLİK CÜZDENI VE MİKROFONU NİKAH ŞAHİTLERİ ADINA PR.DR.DOĞAN AYDAL ’ A TAKDİM ETTİ…

Prof. Aydal nazik jestinden dolayı nikah memuresine teşekkür ettikten sonra şunları söyledi “Damada birkaç hatırlatma yapmak isterim. Öncelikle eşin senden bir şey isterse kesinlikle hayır deme. Bakarız de bu sana zaman kazandıracak ve bu sürede daha doğru bir karar vermen için sana zaman kazandıracak. Her ikinizde aile büyüklerinize karşı saygılı olursanız mesut ve mutlu bir evliliğiniz olur. Her ikinize de ömür boyu mutluluklar dilerim dedikten sonra evlilik cüzdanını gelin Eslem Yağmur Şengül Zafer’e teslim etti”

İstanbul Tİmes Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu - Bayrampaşa -İstanbul

NİKAHIN ŞAHİTLERİ SİYASET VE CEMİYET HAYATININ ÖNDE GELEN İSİMLERİN DEN OLUŞTU

Bayrampaşa Mihver Davet Evi Gold salonunda yapılan düğün ve nikah törenine önemli davetliler katıldı. Nikahın şahitleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, İstanbul Zeytinburnu (İZEDEF) Dernekler Federasyonu başkanı Murat Tufan, …. …..

Oldu.

Gelinin babası Kadir Şengül şunları söyledi “Öncellikle nikah şahitlerimizi olmak üzere Kızımın düğününe ve nikah törenine katılmak üzere uzaktan ve yakından gelen herkese her iki aile adına teşekkür ederim. Dostlarımızın bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi memnun ve mutlu etmiştir. İyi ki varlar hepsinin ayaklarına sağlık” şeklinde konuştu.

Şahitler’den Gazetemizin kurucusu, genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi “Değerli arkadaşım A. Kadir Şengül’ün kızı Eslem Yağmur’un Muhammed’in nikah şahidi olmak beni mutlu ve memnun etti. Her iki genç kardeşime bir ömür boyu mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu.

İZEDEF Başkanı şahit Murat Turan ‘da Eslem Yağmur ve Muhammed’e bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Haber Ajansı (İTHA)