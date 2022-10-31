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Koray Avcı Esenyurtlulara Unutulmaz Anlar Yaşattı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü, Esenyurt’ta büyük bir coşkuyla kutlandı. İki gün boyunca süren etkinliklerin son gününde sahne alan Koray Avcı’nın şarkılarına binlerce Esenyurtlu hep bir ağızdan eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 10:48
Koray Avcı Esenyurtlulara Unutulmaz Anlar Yaşattı
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Başkan Bozkurt: Hiçbir güç, ellerimizi birbirinden ayıramaz

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. İki gün boyunca süren etkinliklerin son gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Koray Avcı Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşattı. Sahnede konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcı’yı her zaman severek dinlediğini belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Biz o kadar güçlüyüz ki... Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Her türden müzik var. Önemli olan renklerimizle, tercihlerimizle, kimliklerimizle, inançlarımızla kardeşçe yaşamak. Hiçbir güç, ellerimizi birbirinden ayıramaz. Hiçbir gürültü bu güzel coğrafyanın oluşturduğu tınıları baskılayacak güçte değil. Yeter ki birbirimiz sevelim, sayalım. Esenyurtlu olduğum için çok mutluyum. İyi ki Esenyurtluyuz.”

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Umarım hep birlikte 365 gün kutlarız”

Sahnede birlik ve beraberlik vurgusu yapan Avcı, “İster sağcı olun, ister solcu. İster Alevi olun, ister Sünni. İster Kürt olun, ister Türk olun, ister Arap olun, ister Çerkes olun.İster kapalı olun, ister açık… Bu gece sıfatlarınız cebinizde kalsın. Madem soframıza oturdunuz. İnsanlığınız kâfi. Yan yana, omuz omuza tam bir Cumhuriyet Bayramı olsun. Herkes birbirine sahip çıksın. Umarım hep birlikte 365 gün kutlarız” dedi.

“Biz Esenler’den misafir olarak geldik”

Esenlerden etkinliğe katılan Güngör Güven, “Çok güzel geçti. BizEsenler’den misafir olarak geldik. Esenyurt için çok güzel bir şey. Bizim oralarda böyle etkinlikler yok. Olsa da haberimiz olmuyor. Keşke bu tür etkinlikler her tarafa yayılsa” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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