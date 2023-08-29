banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.906,97
ALTIN
1.641,57
DOLAR
26,62
STERLİN
33,45
EURO
28,71
İBB.' Den Açıklama Var: Yine Kaçak Yapı, Yine Polis Koruması
Son Dakika
İBB.' Den Açıklama Var: Yine...
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya...
CHP'Li Karabat: Yabancılara konut ve arazi satışına sınırlama getirilmeli
CHP'Li Karabat: Yabancılara konut ve...
Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları Takmayınca İBB.Yüzlerce Personel İle Yıkıma Geldi (VİEDEOLU)
Son Dakika
Arap Firmasının Türkiye Kolu Yasaları...

Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor

​​​​​​​Esenyurt Gençlik Festivali (GençFest), heyecan dolu spor karşılaşmaları ve birbirinden eğlenceli konserler ile devam ediyor. Festivalin ikinci gününde sahne alan Kurtuluş Kuş – Burak Bulut ikilisi Esenyurtlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2023 Salı 14:36
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor
banner171

Esenyurt Belediyesi’nin ilkini düzenlediği Gençlik Festivali (GençFest) ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti. Gün içinde Spor Parkı’nda sokak basketbolu, voleybol ve ayak tenisi yarı final turnuvalarını oynayan gençler rekabeti ve heyecanı üst düzeyde yaşadı. Festivalin akşam bölümünde Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan binlerce vatandaş, Kurtuluş Kuş – Burak Bulut ikilisinin coşkulu sahne performansı ile doyasıya eğlendi.

“Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Sahnede sanatçılara çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, gençler adına mutluluğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatçılarımızı gençler arasında anket yaparak seçtik. Sizin çıkmanız beni de çok mutlu etti.”

“Seviliyorsunuz, cansınız”

Sahne öncesi duygularını paylaşan Burak Bulut, “Türkiye’mizin her yeri çok güzel. Esenyurt da çok güzel bir yeri. İnşallah güzel bir konser, güzel bir gün geçiririz. Seviliyorsunuz, cansınız” dedi.

Esenyurt’a ilk defa geldiğini ve atmosferi çok beğendiğini belirten Kurtuluş Kuş ise, “Esenyurt’un adını güzel duyurmak için biz de elimizden ne geliyorsa birazdan sahneye çıkıp bunu yapacağız. Esenyurt’taki samimi ve sıcak havayı hissedeceğime eminim çünkü burası çok güzel” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı  (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
Ceylan Ertem Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı
Ceylan Ertem Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı
2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali başlıyor
2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları Müzik ve Sanat Festivali başlıyor
Esenyurt ’Ta Riskli Binalar Yıkılıyor
Esenyurt ’Ta Riskli Binalar Yıkılıyor
Bu Köpek Nasıl 41.Kata Çıktı ?
Bu Köpek Nasıl 41.Kata Çıktı ?

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169