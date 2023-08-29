Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi’nin ilkini düzenlediği Gençlik Festivali (GençFest) ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti. Gün içinde Spor Parkı’nda sokak basketbolu, voleybol ve ayak tenisi yarı final turnuvalarını oynayan gençler rekabeti ve heyecanı üst düzeyde yaşadı. Festivalin akşam bölümünde Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan binlerce vatandaş, Kurtuluş Kuş – Burak Bulut ikilisinin coşkulu sahne performansı ile doyasıya eğlendi.

“Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Sahnede sanatçılara çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, gençler adına mutluluğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatçılarımızı gençler arasında anket yaparak seçtik. Sizin çıkmanız beni de çok mutlu etti.”

“Seviliyorsunuz, cansınız”

Sahne öncesi duygularını paylaşan Burak Bulut, “Türkiye’mizin her yeri çok güzel. Esenyurt da çok güzel bir yeri. İnşallah güzel bir konser, güzel bir gün geçiririz. Seviliyorsunuz, cansınız” dedi.

Esenyurt’a ilk defa geldiğini ve atmosferi çok beğendiğini belirten Kurtuluş Kuş ise, “Esenyurt’un adını güzel duyurmak için biz de elimizden ne geliyorsa birazdan sahneye çıkıp bunu yapacağız. Esenyurt’taki samimi ve sıcak havayı hissedeceğime eminim çünkü burası çok güzel” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)