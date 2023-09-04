banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.236,90
ALTIN
1.660,31
DOLAR
26,76
STERLİN
33,63
EURO
28,76
Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda...
Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste Gündem Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Akzirve’nin Kaçak Binası Yine Mecliste...
Aslen Güney Koreli ABD. Vatandaşı Olan Dandy Lee Kendisine 33-36 Yaşında Hemşire Bir Eş Arıyor
Son Dakika
Aslen Güney Koreli ABD. Vatandaşı...
Muhtar’dan Muhteşem Bir Sünnet Şöleni Daha (VİDEOLU)
Son Dakika
Muhtar’dan Muhteşem Bir Sünnet Şöleni...

Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi

Esenyurtlular, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını kurulan dev ekrandan izledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Eylül 2023 Pazartesi 19:40
Esenyurtlular Türkiye-Sırbistan maçını dev ekranda izledi
banner171

Esenyurt Belediyesi, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasını açık havada izlemek isteyenler için Tabela Meydan’a dev ekran kurdu. Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan şampiyonluk maçını dev ekrandan izleyen vatandaşlar, milli takım için tek yürek oldu. Türkiye forması giyerek alanda toplananlar, her sayıda alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları’na destekte bulundu. Esenyurtlular, heyecanın dorukta olduğu alanda, Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nın şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı
Esenyurt’ta 30 Ağustos Büyük Zaferinin 101. Yılı Coşku İle Kutlandı
Esenyurt Belediyesi’nden Özel Vatandaşlara Doğa Gezisi
Esenyurt Belediyesi’nden Özel Vatandaşlara Doğa Gezisi
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor
Genliğin Enerjisi Esenyurt ’u Sarmaya Devam Ediyor
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
Esenyurt’ Taki Yangına İlişkin Konuşan Başkan Bozkurt: “Yanlış İmalata Böyle Bir Sonuç Çıktı ” (VİDEOLU)
Ceylan Ertem Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı
Ceylan Ertem Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169