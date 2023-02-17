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Depremzedeler Süreci En Az Hasarla Atlatacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Esenyurt’a gelen vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi tarafından verilen psikolojik destek ile bu süreci en az hasarla atlatmaları amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2023 Cuma 15:06
Depremzedeler Süreci En Az Hasarla Atlatacak
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Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara her alanda yardım eli uzatan Esenyurt Belediyesi, afetin depremzedeler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek için psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Uzman psikologlar, deprem sonrası özellikle çocuklar ve kadınlarda yaşanabilecek psikolojik travma ve ruhsal çöküntülere destek sunuyor. Psikologlar yaptıkları görüşmelerle; yerinde duramama, ani irkilmeler yaşama, uyku düzeninin bozulması, güvensizlik, yabancılaşma, sosyal geri çekilme gibi bilişsel, fiziksel ve sosyal tepkilerin de ortaya çıkabileceği durumların en az hasarla atlatılması için çaba gösteriyor.

Sürecin en az hasarla atlatılması amaçlanıyor

Depremzedelerin bu süreci nasıl kontrol etmeleri gerektiği konusunda bilgi veren Esenyurt Belediyesi’nde görevli Uzman Psikolog Derya Kaya, “Bu dönemde kişi kendini duygusal boşlukta hissedecek. Her şeyini kaybettiği için bu boşluğu doğal bir şekilde kabul edeceğiz. İyileşmeleri için birçok teknik psikolojik yön var.

Bu konuda onlara destek olacağız. Çocuklar için yaptığımız terapide onların ihtiyacına göre oyuncaklar eşliğinde ilerliyoruz. Önce çocuğu tanımaya ve duygusal durumu anlamlandırmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte ne yapabileceğimize bakacağız” dedi.

Psikolojik destek hizmetinden yararlanmak isteyen afetzedeler 444 1 411 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabilecek.

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