Başkan Özer: Gönül köprüsü kurduk

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin son gününde sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkârın katıldığı festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından sertifika töreni düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyn Çetiner - Esenyurt - İstanbul

Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, misafir grupları tek tek tebrik ederek sertifikalarını verdi. Sertifika töreninin ardından sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir’in performansıyla festivale keyifli bir kapanış yapıldı.

“Onlar bizi gönüllerine nakşettiler ve gittikleri ülkelere bunu götürecekler”

Kapanış programında konuşma yapan Prof. Özer, “Festival kapsamında 35 ülkeden 500 sanatçıyı ilçemizde ağırladık. Onlara İstanbul’un tarihî ve turistik mekanlarını gezdirdik. Rıfat Ilgaz Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiğimiz üç konser ve Anadolu Ateşi dans grubunun gösterilerini 40 bin kişi izledi. Akbatı AVM bahçesinde açtığımız Zanatkârlar Sokağı’na 15 ülke ve 20 ilimizden zanaatkârlar katıldı. Hem kendi bölgelerinin unutulmaya yüz tutmuş kültür miraslarını tanıttılar hem de çeşitli workshoplar yaptılar. Dört gün boyunca açık olan sokağımızı 20 bin kişi ziyaret etti.

Bu festival aynı zamanda el sanatlarımızı yaşatmamızı ve bir ülkenin kendi kültürüne ait danslarını burada sergilemesini sağladı. En önemlisi bizimle onlar arasında bir gönül köprüsü kurdu. Biz o köprüden gönülden gönüle gittik, geldik. Şimdi onlar gönüllerine bizi nakşettiler ve gittikleri ülkelere bunu götürecekler” ifadelerini kullandı.

“Her bir kültürle ayrı ayrı zenginleştik”

Başkan Özer şöyle devam etti: “Festivalde belediyemizin halk oyunları topluluğu da sahne aldı. Onları yürekten kutluyorum. Türk Halk Müziği Koromuz ve Gençlik Orkestramız da performanslarını sergilediler. Festival boyunca her bir kültürle ayrı ayrı zenginleştik. Bunun için bazı yerlere teşekkür borçluyuz. Başta yabancı misafirlerimizi yurtlarında ağırlayan sevgili İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Bize bu sahneyi tahsis eden Esenkent Kültür Sanat Vakfı yönetimine teşekkür ediyorum.

Değerli Esenyurtlar bundan sonra Esenyurt kötü işlerle anılmayacak. Böyle güzel uluslararası işlerle anılacak. Bu festivalimizin ardından Barış ve Kardeşlik Festivali, Edebiyat Festivali ve Kadın Emeğini Değerlendirme Festivali geliyor. Söz verdiğimiz gibi Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti yapmaya kararlıyız.” Prof. Özer ayrıca Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, Esenyurt’ta bir dans okulu açacaklarının müjdesini verdi.

“Esenyurt’u ayrı bir seviyorum”

Festivalin kapanış konserini gerçekleştiren sanatçı Tuğçe Kandemir, “Heyecanlıyım. Çok güzel bir ortam beni bekliyor. Benimle son bulması da güzel. İnşallah hep böyle devam eder. Çünkü muazzam bir şey. Ne kadar güzel danslar ettiler bu akşam. Esenyurt’u ayrı bir seviyorum. İnşallah hep gelirim, hep konserlerimiz devam eder. Zaten belediye konserlerini destekleyen biriyim. Daha birlik hissi veriyor. Bu konserler hep devam etsin” diye konuştu.

“Esenyurt’un daha güzel yerlere gelmesini diliyorum”

Gösterileri izlemeye gelen Turan Akdağ, “Dört gündür buradayız. Çok muhteşem buldum. Gerçekten kültüre sanata önem verildiği için çok mutluyuz. Böyle bir kardeşliği, böyle bir güzelliği bir araya getiren Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e çok teşekkür ediyoruz. Bunların yaşanması gerekiyordu. Çok özledik bu günleri. İnşallah sürekli böyle devam edecektir. Esenyurt’un daha güzel yerlere gelmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Esenyurt’a çok yakışır bir etkinlik”

Ferhat Töre Çakır şöyle konuştu: “Dört gün süren bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hem bizim çocuklarımızın hem de farklı milletlerden birçok insanın olması bizi onure etti. Esenyurt’a çok yakışır bir etkinlik. Bunların devamını kesinlikle bekliyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)