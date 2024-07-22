“TÜM ÖRGÜTÜMÜZ VE BAŞAKŞEHİRLİ KOMŞULARIMIZ DAVETLİDİR”



CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı davete ilişkin açıklamasında: “ İETT Başakşehir Garajı temeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun teşrifleriyle ile 23 Temmuz 2024 Salı günü atılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından araçların bakım, onarım, parklanma ve yeni seferine hazırlanma süreçlerinin çok daha çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülebileceği, 50 adedi yeni nesil elektrikli otobüsler ve şarj istasyonları olmak üzere toplam 260 otobüsün eş zamanlı park edile bileceği, İETT Başakşehir Garajı'nın temel atma tüm örgütümüz ve Başakşehirli komşularımız davetlidir.

23 Temmuz 2024 Salı günü saat 11:00’de Başakşehir’de Kayabaşı Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesinde bu güzel hizmetin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile buluşalım” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)