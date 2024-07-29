GÖLELİLERDEN BAŞKAN ÖZER’E ‘FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI’

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Göle Belediyesinin daveti üzerine gittiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Özer, ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın vefat eden annesi İpek Bakırhan’ın taziyesine katılarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Ziyaretlerine CHP Kars İl Başkanlığında devam eden Başkan Özer, Başkan Onur Uludaşdemir'in ardından DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Seyfettin Gönel ve parti üyeleriyle de bir araya geldi. Karslı İş İnsanı İlhan Koçulu’nun kurduğu peynir müzesini gezen Prof. Özer, ardından Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yentemur ve Kars Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile görüşmeler yaptı. Kars ve Ardahan’da vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Özer, Ardahan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve CHP ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Özer, Doğu Anadolu gezisinin ikinci gününde Esenyurt’tan Ardahan’a giden heyet ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte Ardahan Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı programında buluştu.

Esenyurt’tan Göle’ye kardeşlik köprüsü kuruldu

Göle Yaylası’nda yapılan 23. Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne katılan Başkan Özer, folklor ekibinin Kafkas gösterisini izledi. Esenyurt Belediyesinin, kardeş belediye olarak yer aldığı festivalde Göleliler Prof. Özer’e fahri hemşehrilik beratı verdi. Ardahan’ın sosyokültürel bağlarını güçlendiren, ekonomisine büyük katkı sağlayan festivale Başkan Özer’in yanı sıra önceki dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Kars ve Ardahan'ın ilçe belediye başkanları, CHP parti meclisi üyeleri, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel lezzetlerin yanında çeşitli gösterilerin de sergilendiği festivalde, Esenyurt Belediyesi ile Göle Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

“Bu gönül köprüsünü bir hizmet köprüsü haline getireceğiz”

Etkinlikte yoğun ilgiyle karşılanan Prof. Özer, “Bu güzel festivalde İstanbul’dan Göle’ye bir kardeşlik köprüsü kurarak bizi buraya davet eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve heyetine teşekkür ediyorum. Festivaller, basit bir eğlence yeri değildir. Biz bir araya geldiğimizde bir duygudaşlık yaşadığımızda o zaman gerçek anlamda bir toplum oluruz.

Biz bugün Gölelilerin mutluluklarını İstanbul’dan gelerek paylaşmak ve çoğaltmak istedik. Sadece Ardahan ve Kars’tan 10 meclis üyemiz var. Bu da bu bölgeye vermiş olduğumuz değerin bir göstergesidir. Bizim başımız İstanbul’da ama köklerimiz burada. Her gün burayı düşünüyor, burayı yaşıyoruz. O yüzden Belediye Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle geldik. Aynı zamanda size İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da selamını getirdim. İlk meclisimizde Göle’yi Esenyurt ile kardeş belediye yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu etkinliği, bu gönül köprüsünü bir hizmet köprüsü haline getireceğiz” diye konuştu.

“Doğu Anadolu’nun peyniri neden İsviçre’nin peyniriyle yarışmasın?”

Festivallerin yöresel lezzetleri tanıtma anlamında önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özer, “Bir peynir müzesine gittim. Kars kaşarını dünyaya tanıtıyor. Çok etkilendim. Neden Kars’ın, Ardahan’ın, Göle’nin kaşarı İsviçre’nin, Fransa’nın peynirleriyle yarışmasın? Dünyanın en stratejik ürünü gıda ve gıda güvenliğidir.

Bu bölgede bir mera hayvancılığı, bir et entegre tesisleri için bulunmaz bir yer ama aynı zamanda süt ve süt ürünleri için de böyle. Ormanla iç içe müthiş bir oksijen. Buralı iş insanlarından katkı isteyin. Ben bunu Esenyurt’ta başlattım.

Siz de burada başlatın. Ben son olarak bu güzel etkinliğin büyüyerek devam etmesini diliyorum. Daha sonra bu festivalleri birlikte yaparak bu gönül köprüsünü realize edelim. O zaman gerçek bir model uygulayalım. Festivalimizin Göle’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek katılımcıları Esenyurt’ta yaptığı hizmetlerle ilgili de bilgilendirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)