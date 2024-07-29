KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİNLERCE KİŞİYE AŞURE İKRAM EDİLDİ

Başkan Çebi, “Bu mübarek ayda, geçmişten günümüze aktarılan değerleri yeniden hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek büyük önem taşıyor. Aşure, kültürümüzün inancımızın bize miras bıraktığı anlamlı bir semboldür.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Aşurenin paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden komşularımızla bu bereketi paylaşmak istedik. Muharrem ayında, Hz. Hüseyin’in ve Kerbela şehitlerimizin ruhlarına dualarımızı gönderiyor, onları rahmetle anıyoruz. Yas-ı matem orucu tutan tüm canlarımızın oruçlarının ve dualarımızın kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

İlçedeki meydanlar, metrobüs ve Marmaray durağı ile AVM önlerinde yapılan aşure ikramına, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aşure ikramıyla binlerce ilçe sakinine ulaşılırken, Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nden düzenli yemek desteği alan ihtiyaç sahiplerine de aşure ikramı yapıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)