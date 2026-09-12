ESENLER MECLİSİNDE BASINA AĞIR İFTİRA VE SKANDAL TAHLİYE !

BASINA AĞIR İFTİRA

Halkın haber alma hakkı için meclis salonunda bulunan bağımsız yerel basın mensupları, CHP İBB ve Esenler Meclis Üyesi Arzu Yazan’ın asılsız ve ağır iftiralarıyla hedef alındı. Yazan, basın sıralarında görevini yapan gazetecileri kastederek "Arkamdan özel görüntülerimi çekiyorlar" çirkinliğiyle basına alenen iftira attı.

İFTİRAYA DESTEK İDDİASI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Bu çirkin iddiaya tüzük ve hukuk çerçevesinde müdahale etmesi gereken AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, CHP Grup Sözcüsü Murat Pınar ve Yeni Parti Grup Başkanı Yaşar Çağlayan da bu saldırıya destek vererek iftiraya çanak tuttu. Mecliste söz hakkı bulunmayan, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen haber emekçileri, bu organize kumpasla meclis salonundan dışarı çıkarıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AĞIR DARBE

Gazetecilik mesleğini onuruyla icra eden yerel basına atılan bu çamur, Esenler halkının haber alma özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir. Arzu Yazan, Ömer Çetinkaya, Murat Pınar ve Yaşar Çağlayan attıkları bu ağır iftirayı ispatlamakla mükelleftir! İspatlamadıkları takdirde bu çirkin iddia, tahrif etmeye çalıştıkları o basının önünde alınlarında birer kara leke olarak kalacaktır. Basını susturmaya çalışan bu zihniyete karşı gerçeğin sesini savunmaya devam edeceğiz!

Basın olarak yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz.

Hasan Gürsoy Gazete Esenler İmtiyaz Sahibi

Sait Yılmaz Esenler Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi

Ferhat Canbey Bölge Gazetesi imtiyaz sahibi

Suat Türkoğlu Sondakika Esenler İmtiyaz sahibi

Hüseyin Koç 7-24 Esenler Haber imtiyaz sahibi

İsmail Danış Litros Haber İmtiyaz sahibi

Serkan Basut Avas Haber imtiyaz sahibi