İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN ’DAN EĞİTİME DESTEK MÜJDESİ

Düzenlenen sığır süt yemi dağıtım töreninde süreci başlatan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Bugün bir üreticimize uzattığımız el, yarın İstanbul’un gıda güvenliğidir. Bugün ayakta tuttuğumuz tek bir ahır, tek bir çiftlik, yarın çocuklarımızın sağlıklı beslenmesinin teminatıdır. Tohumdan fideye, mazottan gübreye, sığırdan kuzuya, arıcılıktan balıkçılığa kadar tarımın her alanında üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“TÜM YURTTAŞLARIMIZI BİZİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM”

Üreticilere her koşulda destek olacaklarının altını çizen Nuri Aslan, "Buradan her bir üreticimize açıkça söz veriyorum: Asla yalnız değilsiniz. Siz toprağınıza, hayvanınıza, üretiminize sahip çıktıkça; biz de tüm imkanlarımızla yanınızda durmaya devam edeceğiz. Üretici güçlüyse İstanbul güçlüdür. Çiftçi ayaktaysa soframız güvendedir. Emek varsa, yarınlara dair umut vardır" diye konuştu.

“ÜRETİCİMİZE UZATTIĞIMIZ EL, YARIN İSTANBUL’UN GIDA GÜVENLİĞİDİR”

Aslan, tarihi bir kampanyanın da müjdesini kamuoyuyla paylaştı. Yeni eğitim yılıyla ilgili iyi dileklerini paylaşan Aslan, “14 Eylül günü saat 11.00'de Saraçhane'de İstanbul'da ve cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir eğitim destek kampanyasını açıklayacağız. Tüm yurttaşlarımızı bizi izlemeye davet ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki büyükbaş hayvan yetiştiricilerini desteklemek ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü ücretsiz yem desteklerini sürdürüyor. Üreticilerin en büyük gider kalemi olan yem maliyetlerine destek olmak ve kırsal üretimi canlandırmak amacıyla düzenlenen Sığır Süt Yemi Dağıtım Programı, Çatalca’da gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili hakan Çebi, İBB Meclisi'nin üyeleri, meslek odalarının temsilcileri, muhtarlar ile toprağa emek veren üreticiler ve çiftçiler katıldı.

"EKREM İMAMOĞLU’NUN SELAMLARINI İLETİYOR, KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Sözlerime başlarken; sizlere İstanbul’un iradesini temsil eden, üreticinin ve emeğin en büyük destekçisi olan seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Hukuksuz biçimde 1.5 yıldan fazladır tutuklu olan Ekrem Başkanımıza kavuşacağımıza inancım tam. O güne kadar da her gün bir önceki günden daha fazla çalışacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor ya, dün ne kadar çok çalışmışsak yarın daha fazla çalışacağız. Bugün olduğu gibi hiçbir şekilde sizi yalnız bırakmayacağız. Bugün buraya; alın terinin değerini bildiğimizi haykırmak, üreticimizin asla yalnız olmadığını göstermek için geldik. Bizim için belediyecilik; insanın hayatına doğrudan dokunmaktır, emeğin, alın terinin yanında dimdik durmaktır, zor zamanında çiftçimizin, üreticimizin elinden sımsıkı tutmaktır. Ve biz bunu dün öğrenmedik."

"KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR SÖZÜ BİZİM PUSULAMIZDIR"

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daha yolun en başında bu memleketin temel şifresini vermiştir: ‘Köylü milletin efendisidir.’ Niye o gün öyle söylüyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve üretim diye baktığımız yer köyde; çiftçi üretiyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, sanayi çok az. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün üretenin, emek koyanın, alınteri koyanın yanında olduğunu ve onun milletin efendisi olduğunu söylüyor. Bugün de çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan, sanayiyle uğraşan, ticaretle uğraşan, para kazanmaya çalışan, vergi vermeye çalışan herkes bizim başımızın tacıdır. Bu söz; bizim yerel yönetim anlayışımızın, tarım politikamızın ve halkçı belediyeciliğimizin pusulasıdır. Çünkü biliyoruz: Üreticiyi güçlü tutmadan bir kentin geleceğini güvenceye alamazsınız, toprağı korumadan sofrayı koruyamazsınız, kendi gıdanızı üretemiyorsanız bağımsızlığınızı koruyamazsınız. İşte tam da bu bilinçle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana tarım ve hayvancılık alanında eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ağı örüyoruz."

"2022’DEN BU YANA MİLYONLARCA KİLOGRAM YEMİ ÜRETİCİMİZLE BULUŞTURDUK"

"Biliyoruz ki girdi maliyetleri altında ezilen üreticimiz zordaysa, 16 milyon İstanbullunun sofrası da dardadır. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta üreticimizin belini büken en büyük yükün yem maliyeti olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüke omuz vermek için yola çıktık: 2022–2025 yılları arasında toplam 6 milyon 153 bin kilogram süt yemini elden ele, köyden köye teslim ettik; üreticimize doğrudan yaklaşık 66 milyon liralık güçlü bir destek sağladık. Bugün ise bu dayanışmayı daha da büyüterek sürdürüyoruz: 2026 yılı dağıtımımız kapsamında da 1 milyon 507 bin kilogram sığır süt yemini bizzat sizlere ulaştırıyoruz."

"TARIMIN HER ALANINDA ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

"Ekrem Başkanımızın öncülüğünde İstanbul’da kök salan ve büyüyen halkçı belediyecilik; İstanbul’un öz kaynaklarını yine İstanbul’un insanına, toprağına ve geleceğine aktarma sanatıdır. Bizler de bugün, bu onurlu hizmet yürüyüşünün emanetçileri olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir üreticimize uzattığımız el, yarın İstanbul’un gıda güvenliğidir; bugün ayakta tuttuğumuz tek bir ahır, tek bir çiftlik, yarın çocuklarımızın sağlıklı beslenmesinin teminatıdır. Tohumdan fideye, mazottan gübreye, sığırdan kuzuya, arıcılıktan balıkçılığa kadar tarımın her alanında üreticimizin yanındayız."

"ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

"Hedefimiz çok net: Kendi kendine yetebilen, suyu ve gıdası güvende bir İstanbul; toprağına küsmeyen, üreticisinden vazgeçmeyen bir İstanbul ve gençlerin ‘Ben de bu topraklarda üretip kazanabilirim’ diyebildiği umut dolu bir İstanbul. Buradan her bir üreticimize açıkça söz veriyorum: Asla yalnız değilsiniz. Siz toprağınıza, hayvanınıza, üretiminize sahip çıktıkça; biz de tüm imkanlarımızla yanınızda durmaya devam edeceğiz. Üretici güçlüyse İstanbul güçlüdür, çiftçi ayaktaysa soframız güvendedir, emek varsa yarınlara dair umut vardır."

POLİTİKALARIMIZI BAKANLIK UYGULAMALARINDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

“Kışlık ve yazlık sebze fide desteklerimiz oluyor. Önümüzdeki haftalarda ayçiçeği hasadını yapacağız. Dolayısıyla 'İstanbul'da tarım yapılır mı?' diyenlere inat, İstanbul'da tarımı desteklemeye devam edeceğiz. Doğru uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlıklarını alıp uygulamaları göğsümüzü kabartıyor. Dolayısıyla nasıl liyakatli kadrolarla çalıştığımızı, milletin parasını nasıl doğru şekilde planladığımızı kullandığımızı ve milletin çocukları için ve milletin geleceği için o paraları sizlere tekrar geri iade ettiğimizi görmek açıkçası beni mutlu ediyor. Çünkü sizin vergilerinizden gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylarını ama yurtlardan ama öğrenci destekleriyle, ama tarım destekleriyle, ama emekçilerle, ama emeklilerle beraber yönetmek, kullanmak ve sizin kullanımınıza sunmak bizi mutlu ediyor.”

TÜM YURTTAŞLARIMIZI BİZİ İZLEMEYE DAVET EDİYORUM

14 Eylül günü 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlayacağız. Buradan tüm çocuklarımızın ve velilerimizin yeni eğitim öğretim yılı dönemini kutluyorum. 14 Eylül günü saat 11.00'de Saraçhane'de İstanbul'da ve cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir eğitim destek kampanyasını açıklayacağız. Tüm yurttaşlarımızı bizi izlemeye davet ediyorum.”

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI ERHAN GÜZEL: “İMAMOĞLU’NUN ORTAYA KOYDUĞU VİZYONLA DESTEKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Programda konuşan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ise düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:

“İstanbul'un seçilmiş İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında ortaya koyduğu İstanbul Tarım Vizyonu'nun her geçen yıl artarak üreticilerimizin yanında olmasından memnuniyet duyuyorum. Atatürk’ün 'Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür' sözünden ilhamla çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanında durmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Sayın Ekrem İmamoğlu’na, bu vizyonu kararlılıkla taşıyan Başkanvekilimiz Sayın Nuri Aslan’a, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve emek veren tüm çalışanlarımıza, ayrıca bütün zorluklara rağmen ahırın kapısını açık tutan, topraklarına sahip çıkan çok kıymetli üreticilerimize yürekten teşekkür ediyor, dağıtımını gerçekleştirdiğimiz süt yemlerinin hanelerinize bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)