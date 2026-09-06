ERİKLİBABA EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI BAŞKANI DURSUN AYDOĞDU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle Gerek İstanbul Times Gazetesi, gerek İstanbul Times Tv gerekse da şahıs olarak siz bütün etkinliklerimizde yanımızda oldunuz. Bugün de baya uzak olmasına rağmen Kemerburgaz’daki pikniğimize gelerek bizi mutlu ettiğiniz için size teşekkür ederim.

Biz yaz bitmeden üyelerimiz orman ve tabiatın içinde sazın sözün ve türkülerin eşliğinde gönüllerince bir gün geçirmeleri için yönetimiz ile böyle bir organizasyon yapalım dedik.

Sizin de gördüğünüz gibi burada canlarımızın gönüllerince eğlenmelerine ortam oluşturduğumuz için biz de mutu ve memnunuz. Bizi yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen tüm dostlarımıza bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Eriklibaba Eğitim ve Kültür Vakfı Zeytinburnu ’na katkı sunmaya devem ediyor. Halkın hayatına bir nebzede olsa katkı sunan bütün STK’lar gibi İstanbul Times Medya Grubu olarak bizde Eriklibaba ailesine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)