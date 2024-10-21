Türkiye’de evlenme yaşının yükselmesi ve çocuk sahibi olma konusundaki tereddütler, çocuk nüfusunda azalmaya neden oluyor.

Malatya Haber sitesinde yer alan habere göre, Ancak Elazığ ve Malatya gibi bazı illerde çocuk nüfusu hâlâ önemli bir yer tutuyor. TÜİK’in 2023 verilerine göre, Elazığ ve Malatya’nın çocuk nüfusları arasında oldukça az bir fark bulunuyor.

Elazığ’da Çocuk Nüfusu

Elazığ’da 153 bin 653 çocuk yaşıyor ve bu çocukların çoğunluğu 10-14 yaş grubunda. Bu yaş aralığında 45 bin 61 çocuk bulunurken, 5-9 yaş grubunda 44 bin 779 çocuk yer alıyor. Şehirde en az çocuk ise 15-17 yaş aralığında ve bu yaş grubunda 28 bin 47 çocuk bulunuyor.

Malatya’da Çocuk Nüfusu

Malatya, Elazığ’dan biraz daha yüksek bir çocuk nüfusuna sahip. Malatya’da 189 bin 036 çocuk yaşıyor ve yine en çok çocuk 10-14 yaş grubunda yer alıyor. Bu grupta 56 bin 71 çocuk bulunurken, 5-9 yaş grubunda 54 bin 588 çocuk yaşıyor. 15-17 yaş grubunda ise 35 bin 461 çocuk bulunuyor.

Kıl Payı Fark

Çocuk nüfusu oranına bakıldığında, Malatya’da yüzde 25,5, Elazığ’da ise yüzde 25,4 oranında çocuk bulunuyor. Aralarındaki bu küçük fark, iki şehir arasındaki nüfus yapısının ne kadar benzer olduğunu gösteriyor.