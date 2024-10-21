Hikmet Akşahin 44 Yıllık Cami Dernek Başkanlık Görevini Bayram Züngör’e Devretti

Hikmet Akşahin 44 yıldır dernek başkanlıgını yürüttüğü Telsiz Çarşı Camisi Dernek başkanlığının yeni kongresinde aday olmayan duayen başkan Hikmet Akşahin Görevini 1990 doğumlu Çicegi burnunda Telsiz mahallesinin sevilen siması Çarşı Camiinde Gönüllü Müezzinlik yapan Kapalı Çarşı Kuyumcu esnaflarından Bayram Züngör’e hizmet bayrağını teslim etti.

Aslen Muş’lu olan Bayram Züngör küçük yaşta İstanbul a gelerek Kuyumculuk sektöründe Çırak olarak başladı.

Şu anda Kendi iş yerini işlemektedir 25 yıldır Telsiz mahallesi de ikamet eden Bayram Züngör Zeytinburnu Telsiz Çarşı Camisini daha iyi bir hizmetle buluşturmak için yönetimi ile canla başla çalışacaklarını ifade etti.

Yapılan seçimle kongrede 60 delegenin tamamının oyunu alarak yeni başkan seçilen heyete hayırlı hizmetlerde bulunması için başarılar diliyoruz hayırlı olsun.

Asil üyeler

Hasan Ersin,Rıdvan Efeoğlu, Tekin Akçıl, İsmet Cuban, Erkan Topçu, Kâzım Sarısoy

Yedek Üyeler:

Bahri Aslan,Ercan Çelik, Şaban Çelik, Mehmet Akdoğan, Lezgin Barış,Şenol İmrak, Ahmet Uçar

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)