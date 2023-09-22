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Yabancı Sermaye Türkiye’ye Geri Dönüyor

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Kanada İş Konseyi ve Türkiye – Togo İş Konseyi Üyesi, iş insanı Abide Gülel, Türkiye’nin, seçimlerden sonraki ekonomi politikasındaki radikal revizyonun, son yıllarda ülkeyi terk eden yabancı sermayenin geri dönmeye başlamasını sağladığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2023 Cuma 11:42
Yabancı Sermaye Türkiye’ye Geri Dönüyor
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Haziran’dan bu yana 1,4 milyar dolar geldi

Yabancı yatırımcıların genellikle Türk hisse senetlerine ve tahvillerine yöneldiğini belirten Abide Gülel, “Yurt dışı yatırımcılar Haziran ayının başından bu yana Türkiye hisse senedi piyasasına yaklaşık 1,4 milyar dolar yatırdı” dedi.

Abide Gülel, yaptığı açıklamada, yabancı sermayenin Türkiye’ye yeniden dönüşüyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs'taki genel seçimleri kazanmasının ardından ekonomi politikasındaki rotasını değiştirdi. Türkiye’ye gelmek isteyen bazı yabancı yatırımcılar bu durumu test etmeye başladı.

İstanbul Times Haber Ajansı-Hüseyin Çetiner

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını piyasaların beklediğinden çok daha fazla artırmasının ardından yabancı yatırımcıların ilgisi hızlandı. Haziran ayının başından bu yana, sadece Türkiye hisse senedi piyasasına yaklaşık 1,4 milyar dolar geldi.

Türkiye'nin yeni ekonomik planına sadık kalacağı yönündeki umutlar, Türk kuruluşlarına büyük ölçüde kapalı olarak görülen uluslararası tahvil piyasalarının kapılarını da açtı. Devlet bankası VakıfBank, 750 milyon dolarlık beş yıllık sürdürülebilir dolar tahvili anlaşması için 2,2 milyar dolarlık sipariş topladı. Yapı Kredi, yüzde 9,4 getiriyle 500 milyon dolarlık beş yıllık sürdürülebilir dolar tahvili satarak, anlaşma için 1 milyar dolar sipariş aldı.

Bebek ürünleri satan bir firmanın halka arz edilen 70 milyon dolarlık hisselerinin önemli bir kısmını ana akım bir yabancı fon satın aldı.

Birçok büyük Türk şirketinin de borç anlaşmaları yapmaya başladığının haberlerini alıyoruz.

Yeni fotoğraf; İngiltere, Avrupa, ABD ve Orta Doğu'dan gelen yatırımcıların, Türkiye'yi yeniden yatırım destinasyonu olarak tanımladığını gösteriyor. Son aylarda uluslararası yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına olan ilgisinde gözle görülür olumlu bir değişim yaşanıyor.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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