PENDİK’TE SOKAK RÖPORTAJI YAPARKEN KARŞIMIZA ÇIKAN EMEKLİ EMİN VAROL’UN HİKAYESİ GİBİ ÇOK ŞEY VAR …

İstanbul Times Tv Özel YouTube sokak röportajı için İstanbul kazan biz kepçe misali 39 ilçede sokak röportajı yapma çalışmamız kapsamında kısa bir süre önce Pendik’te yaptığımız sokak röportajında karşımıza çıkan ve adının Emin Varol olduğunu söylenen bir emekli ilginç şeyler söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

BİZ BU HABERİMİZDE SADECE EMEKLİ EMİN VAROL’UN KONUŞMASINI YAYINLAMAKLA YETİNECEĞİZ

“Benim adım Emin Varol ,emekliyim evsizim 15 bin TL ye hangi evi tutarsınız ? Muhabir: Peki Emin abi başka bir ile git ucuza ev tut, neden gideyim ben buradan doğdum büyüdüm 66 yaşındayım günah değil mi bana ?

Muhabir Kaç yıl çalıştınız: Tam 35 yıl çalıştım, kim bu hale getirdi ülkeyi emin abi ? Ben mi getirdim, kim getirdi artık söylemeye gerek var mı abi ? Peki Oyunuzu Erdoğan’a mı İmamoğlu’na mu vereceksiniz ? sorulur mu bu ? beni bu hale düşürenlere bir daha oy verimiyim hiç…Tabi ki oyumu İmamoğlu’na vereceğim.

Emin abi sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu ? Eğer imkanı varsa hemen yarın olsun tabi. Aynen ya varsa böyle bir imkan…

Peki Türkiye’de Güvenilir bir kurum ve kuruluş var mı yok mu ? sence var mı , tabi ki yok

İmamoğlu’nun bilirkişisi için ne diyeceksiniz peki ? Bu çok yanlış bir çıkış hep aynı bilirkişi nasıl denk gelir anlamak mümkün değil.

Emekli olarak B..ku yedik amk. Dışarıda yatıyorum. İBB kent lokantası nerede ? Gerçi bende 40 TL de yok belki biri söyler de yeriz .

Ben ekonomistim deyip Nas deyip faizi % 8.5 a kadar indirmeselerdi ben aç kalmazdım ne nası ne ekonomisti, İyi geçinen emekliler vardır ama benim gibi durumu olmayan emeklileri de düşünmeleri gerekmez mi ?

Köprü yaptık yol yaptık diyorlar ben köprümü yiyeyim, yol mu yiyeyim ne yapayım ? Her emekli ev almak zorunda değil sen yapmışsın ben yapamamışım beni de düşünmeleri gerekemez mi ?

Emin abi dışarı soğuk değil mi ? Her yer soğuk, devlet soğuk ,hayat soğuk yaşam soğuk artık zorlanıyoruz dışarıda. Cezaevi daha sağlıklı benim için en azında sıcak bir tas çorba var orada…

Siyasetçiler hele hele yönetme makamında olanlar halk bu durumda iken 400 bin kişiye dava açarak halkı tehdit ederek varacakları bir yer yoktur.

Yönetenler halkın en alt tabakası gibi yaşamazlarsa onlar Hazreti Ömer’e göre iyi birer devlet yöneticisi değillerdir.

Kongremde % 65 değişiklik, yaptım, AHMAK dediği için rakibine 2 yıl 7 ay 15 hapis ve 4 yıl siyaset yasağı getirmek rakibine soruşturma üstüne soruşturma açmak halkın sorunlarını çözmez.

Hem içte birlik olmamız lazım diyeceksiniz hem de 7-8 ay önce suçunuz yok deyip temiz kağıdı vererek aday olmasını sağlayacaksınız daha sonra 10-15 yıl geriye giderek şunla konuştun bunala yazıştın diyerek Türkiye’nin en büyük ilçe belediye başkanını görevden alacaksınız siz hangi iç barıştan bahsediyorsunuz ?

Ey Hükümet yöneticileri halkı tehdit etmeyi ve tutuklamayı bırakın bir an önce nasıl ekonomiyi bozduysanız hemen düzletin..

Bunun için önde ADALET,HAK E HUKUK Hakim kılın ki ekonomi düzelsin. İşi hep yurt dışı ile olan TUSİAD başkanını Yurt Dışı yasağı getirerek ekonomi düzeltemezsiniz…Evet ülkede suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolay bunu sizde biliyorsunuz bizde TUSİAD başkanı söyledi mi bu suç mu oluyor ?

Artık kendinize dönmenizin vakti geldi geçiyor… Bu kadar sorun ve problemi neden yaşıyoruz sorusunu kendinize sorun ve cevabını bulun hepimiz rahat bir hayat yaşayalım.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTAH)