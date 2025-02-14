HALKIN EKONOMİK DURUMU FENA ! BU DURUM BÖYLE SÜRDÜRÜLEMEZ…

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube Kanalları olarak 15 sen önce siyasi sokak röportajlarını başlayan bir kanal olarak o günden bu yana sürekli halkın içindeyiz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kısa bir süre önce Pendik’te yaptığımız bir sokak röportajında adının Emin ve 67 yaşında olduğunu ifade eden bir emekli aynen mikrofonlarımıza şunları söyledi ”Ben 67 yaşındayım. Adım Emin Tam 35 yıl çalışarak emekli oldum. Şu an adlığım emekli maaşı 15 bin lira Pendik’te en düşük ev kirası ise 25 bin lira . Ev tutacak imkanım olmadığı için sokakta kalıyorum”. Dedi. Muhabirin siz 35 yıl çalıştığınızı söylediniz neden bir ev alamadınız insanlar konuşmanızı dinleyince adam zamanında birikim yapıp bir ev almadığı için bugün tabi sokakta kalır derler demesi ile aynı emekli bu sefer şunları söyledi “

Diyelim ki ev almayan Şansız emeklilerden birisi olayım. Peki ben ekonomistim, Nas diyerek bilimsel verilerden uzak olarak faizi % 8.5’a düşürenlerin benim bu duruma düşmemde hiç mi suçları yok ? 16 Milyon emekli var 15 milyonu ev alabilmişse hükümet Ev alamayan 1 milyon kişiyi de düşünmek zorunda değil mi ? Maaş bağlanma oranlarını düşürürlerse,Adaleti sağlayamazlarsa ekonomiyi iyi yönetemezlerse elbette ekonomik durum bu şekilde içinde çıkılamaz hale gelir elbette “dedi.

Muhabirin İstanbul’da kiralar yüksek daha küçük bir yerleşim yerine taşınıp ¾ bin liraya küçük bir ev tutsanız diğer maaşınız ile de geçinseniz sokakta kalmaktansa daha iyi değil mi demesi ile Emin amca bu seferde şunları söyledi” Ben bu şehirde doğmuş büyümüş bir kişiyim neden bakla yere taşınmak zorunda kalayım. Benim dışarı da kalmam benim suçum değil bizi yönetemeyenler diyerek sert bir tepki gösterdi.”

Muhabirin havalar çok soğuk dışarı da kalmak zor değil mi sorusuna ise şu cevabı verdi ”Dışarıda kalmanın ne kadar zor olduğunu görmek isterseniz arzu etmeniz halinde bir gün bana takılın ne kadar zor olduğunu kendi gözünüz ile görün dedi.

EKONOMİNİN DÜZELMESİ İÇİN ÖNCE HAK,HUKUK VE ADALETİN TESİS EDİLMESİ GEREKİR…

Yayın Grubu olarak 6 Şubat 2008’den bu yana tam 17 yıldır stanbul’un 39 ilçesine yönelik gazete ve Tv yayımcılığı yapıyoruz. 2008’den 2016’ya kadar sokaktaki halk özgürce mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmek için sıraya girerken 2018’den sonra başkanlık dönemine geçiş ile konuşmalarından dolayı haklarında dava açılan ve maddi manevi cezalar ile karşılaşan insanların sayısı artınca artık konuşan seçmen sayısı azaldı.

En çok’ da konuşamam çünkü Silivri soğuk sözünü duyar olduk…

Yayın grubu olarak sık sık İstanbul’un 39 ilçesindeki en kalabalık cadde ve sokaklarına giderek siyaset ağırlıklı olmak üzere güncel konular ile soru soruyoruz. Eskiden konuşamam Silivri soğuk diyeler yoktu aksine bende konuşmak istiyorum mümkün mü diyenler daha çoktu.

Şu an ise sosyal medya hesabımda yaptığım paylaşımda hakkımda daha açıldı. Yargılamada ceza aldım hükmün geriye bırakılma kararı var konuşamam diyenler mi derinsiz, konuştuğu için 3 aydır HAPİS’ te idim yeni çıktım hatalı konuşabilirim yeniden hapse girmek istemem deyip konuşmayan çok sayıdaki kişi var.

Ekonominin düzelmesinin Adaletin adil olması ile çok yakından ilgisi var. Adil bir adalet olmaz ise o ülkede yerli sermaye durmaz ve yabancı sermaye de gelmez. Zaman zaman yazılıp çiziliyor ülkemizin bir çok büyük şirketi Londra başta olmak üzere yurtdışına ciddi bir sermaye çıkışının yurt dışına aktığını herkes biliyor. Hem yerli sermayemizin ülkede kalması için hem de yabancı sermayenin ülkeye gelmesi için acilen Hak, Hukuk Adalet anlayışın hakim olmazı mecburidir.

HER ŞEYE TEK KİŞİNİN KARAR VERDİĞİ ÜLKELERDE DEMOKRASİ,HAK,HUKUK VE ADALET ANLAYIŞI YETERİ KADAR GELİŞEMEYEBİLİR …

Güçlü ve tek idarecinin karar verdiği ülke yönetimlerinde bazı işler hızlı ilerleyebilir. Ancak bu faydaya karşılık ise bir çok alanda da ileriye gidiş var. Siyasi otorite veya onu destekleyenlerden farklı bir düşünce içine giren kişilerin VATAN HAİNİ,DEVLET DÜŞMANI VE benzeri yaftalar ile yaftalandığını sık sık görüyoruz.

İSTANBUL TIMES MEDYA GRUBU OLARAK KİM BU ÜLKEYE BİR ÇİVİ ÇAKARSA ALALH’ONDAN RAZI OLSUN DİYEN BİR YAPIYA SAHİBİZ…

Hiçbir zaman yayın grubu olarak siyasi bir körlük içinde olmadık. Bazı kişilerin Ak Parti hiçbir iyi şey yapmadı görüşüne de katılmıyoruz. Her hükümet mutlaka imkanlar ölçüsünde ülke için bazı çalışmalar yapmıştır.

Ak Parti’de 22.5 yıllık ülke yönetimi süresince güzel işler yapmıştır. Ancak son 5 yıldır da Ekonomi, Adalet ve Eğitim başta olmak üzere bir çok aksaklığın olduğunu söylemek de yanlış olmazsa gerekir.

Biz doğru bildiğimiz her şeyi lisan-ı hal ile her ahval ve şerait altında söylemeyi kendimize dert edinmiş bir yayın grubuyuz. Kimi ne demesi önemli değil. Önemli olan halkın duygu ve düşüncelerinin yayın mecralarımızda kendisine yer bulabilmesi.

Halkın isteği Hayat pahalılığının son bulması, Hak, Hukuk ve Adalet’in bir an önce tesis edilmesi. Biz de bunu yazıyor ve söylüyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)