CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Küçükçekmece İlçe Örgütüyle birlikte pazar ve esnaf gezisine katıldı. Programa CHP’li Karabat ile pazar esnafı arasında yaşanan diyaloglar damga vurdu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 30 BİN OLMALI”

CHP, TBMM’deki bütçe görüşmeleri öncesinde sahaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece’de gerçekleşen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin ve Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan da katıldı. Atakent, Cennet ve Atatürk Mahallelerinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP’liler, esnafın sorunları dinlendi, yurttaşlarla sohbet etti.

“TEZGAH ÖNÜNDEN GÖZLERİNİ KAPATIP GEÇİYORLAR”

Pazar esnafı ziyaretinde çarpıcı diyaloglar yaşandı. Hurma satan bir esnafla Karabat arasında yaşanan diyalog programı takip edenleri de duygulandırdı. Esnafa “Vatandaş hurma alıyor mu?” sorusunu yönelten Karabat, esnaftan “Çocukların gözlerini kapatıp tezgahın önünden geçiyorlar.” yanıtını aldı.

Pazar filesi satan bir başka esnaf da şunları söyledi: “Pazar filesi tarih oldu. Millet yarısını bile dolduramıyor!”

Açtığı tezgahın kirasını bile çıkaramadığından yakınan bir esnafa çözüm için erken seçimi işaret eden Karabat; “AKP iktidara geldiğinde en düşük asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücretli aldığı ücrette 3 çeyrek altın alabiliyor. Yani tam 4 çeyrek altın asgari ücretlinin cebinden alınmıştır” dedi.

“EMEKÇİLER BÜYÜMEDEN PAY ALMALI”

Program sonunda bir basın açıklaması yapan Karabat; “Asgari ücretin 2025'in ilk 6 ay için en az 30 bin TL olmasını ve ikinci 6 ayda da tekrardan güncellemesini istiyoruz.” dedi. Açıklamasının devamında iktidarın büyüme söylemlerini eleştiren Karabat; “Türkiye'nin büyüdüğünü iddia ediyorlar! Türkiye ekonomisi büyüyorsa asgari ücretli ve emekli de bu büyümeden payını almalıdır. Yoksa kağıt üstünde büyümenin bu millete bir faydası yoktur.” dedi.

ALTIN HESABIYLA YOKSULLUK

AKP iktidara geldiğinden bu yana memur ve emekli maaşlarındaki çarpıcı düşüşü değerlendiren Karabat sözlerini şöyle noktaladı: “AKP iktidara geldiğinde memur maaşıyla 14 buçuk çeyrek altın alınırken bugün 7 buçuk çeyrek altın alınıyor. Yani memurun cebinden 7 çeyrek altın alınmış durumda. En düşük emekli maaşıyla o günlerde 8 çeyrek altın alınırken bugün ise en düşük emekli maaşıyla 2 buçuk çeyrek altın alınıyor. Emeklinin cebinden her ay neredeyse 5 çeyrek altın alınmıştır. Pazartesi günü bütçe görüşmeleri başlayacak. Biz yine Asgari ücretin 30 bin TL olmasını ve her emekliye en az bir asgari ücret maaş verilmesini talep edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz”

Özgür Karabat - Pazar gezisi ve asgari ücret açıklamaları video linki: https://we.tl/t-n3O5OJ2wk5

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)