Öz Finans - İş Sendikası Genel Başkan Ahmet Eroğlu Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)

BAŞKAN EROĞLU ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE ALAKALI UMUTVARIZ DEDİ

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in sorduğu her soruya içten ve samimi cevaplar veren Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu şunları söyledi ”Öz Finans - İş Sendikası olarak sektörün en büyük sendikasıyız.Bugün yönetim olarak Ankara’dan İstanbul’a gelerek 3 banka yönetimi ile üyelerimizin hak ve menfaatleri için gayet güzel bir imza töreni yaptık. Burada bir kez de sizin aracılığınız ile Ziraat Bankası,Ziraat Katılım ve Halkbank yöneticilerine bir kez daha bizlere gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.

ÇETİNER’İN EKONOMİ ÇOK İYİ DEĞİL NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ SORUSUNA İSE ŞÖYLE CEVAP VERDİ …

Ülkemiz çok büyük ve güçlü bir ülke bütün dünyada her on senede bir ekonomik dalgalanmalar oluyor.

Tarihte Hazreti Yusuf’un devrinde yaşanmış kıtlık ve sonarında bolluk yıllarlı malum.

Şekilleri değişse de zaman zaman dünyada bu tür olaylar yaşanıyor. Ülkemiz diğer sorularını hal etsin ekonomik göstergelerin yoluna girmesi en kolay olan şey diyen Eroğlu biz bankacı olarak ülkemize güveniyoruz.

ÜYELERİNİZİN HAK VE MANFAATLERİNİ KORUMADA NELER SÖYLEYECEKSİNİZ ?

Bugün 43 bin civarında üyemiz var. İddia ediyorum hiçbir üyemiz haklarını koruyamadığımızı söyleyemez. Bir kişi çıksın haklar konusunda üzerimize düşeni yapamadığımızı söylerse bir gün genel başkanlık makamında durmam istifa ederim dedi.

KREŞ YARDIMI ALABİLMEK İÇİN ISRARLA 10 YIL MÜCADELE ETTİK VE KAZANDIK

Üye yoğunluğumuz 3 kamu bankasında çalışanlardan oluşuyor.Bir çok banka çalışanlarına kreş desteği veriyordu. Bizde ağırlık olarak faaliyet gösterdiğimiz 3 kamu bankası yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde bir çok kurumda kreş yardımı var sizler de çalışanlarınıza kreş yardımı yaparsanız kötü olmaz dedik ve ancak bu hakkımızı 10.yılın sonunda alabildik.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BANKA ÇALIŞALNLARIMIZ ÇOK FEDAKARÇA ÇALIŞTI

Bildiğiniz üzere Ziraat Bankamız ve Halk Bankamız pandemi döneminde 65 yaş ve üstü emeklilerimizin maaşlarını evlerinde ödemeleri dahil tam gün tam kapasite ile çalışarak ekonomik çarkların dönmesi için fedakarca çalıştılar. Ben bütün banka çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim.

ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASI AVRUPA BÖLGE BAŞKANI DR.MÜMİN EVREN SENDİKA YÖNETİCİLERİMİZİN HEPSİ BANKA ÇALIŞAN KÖKENLİ

Genel Başkanımız sayın Ahmet Eroğlu dahil bütün sendika yöneticilerimiz daha önce bankalarda görev yapmış sektörü bilen bir ekibiz. Budan dolayı da banka çalışanı olan 43 bin üyemizin duygu ve düşüncelerini en iyi bilen bir sendika yönetimi olarak çalışabiliyoruz. Bugün sendika yöneticileri olarak 3 kamu bankası yönetimi ile keyifli bir imza atık ve memnunuz.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İRFAN KEMAL KARATOSUN

Genel başkanımız ve diğer arkadaşlarım gibi bende 18 sene Ziraat bankasında çalıştıktan sonra başkanımız ile beraber sendikal faaliyetlerde bulunmak üzere 2014 yılında görevimden istifa ederek sendika da görev aldım ve haleden de genel başkan yardımcısı olarak özverili bir şekilde hizmetlerime devam ediyorum.

GENEL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İSTANBUL ANADOLU BÖLGE BAŞKANI ABDULCELİL GÜVEN SENDİKACILIK ARTIK ESKİSİ GİBİ SLOGAN ATMAKLA OLMUYOR…

Bir çok konuda olduğu gibi sendikal faaliyetlerde de büyük değişimler var. Bundan yıllar önce sendika dendiği zaman eylem yapan bağıran çağıran yönetimler akla gelirdi.

Bugün ise bu işler üçlü saç ayağı şeklinde tarafların günün ekonomik şartlarını dikkate alarak her tarafın yararlı çıktığı çalışmalar ile sonuçlanıyor.

Biz sendika olarak bankacı kökenli olduğumuz için hem işverenlerimiz ile hem de çalışan arkadaşlarımız ile aynı dili konuştuğumuz için anlaşmamız daha kolay oluyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATIF GÜDÜL SENDİKANIN 153 KURUCUSUNDAN BİRİSİYİM

Diğer arkadaşlar gibi ben de banka kökenliyim. Halkbank’ta çalışırken 2013 yılında istifa ederek sendikanın kurucuları içinde yer alan 153 kişiden biri oldum.Genel başkanımızda biraz önce söyledi biz sektörün ilk ve en büyük sendikasıyız.Bütün Türkiye genelinde binlerce arkadaşımız ile üyelerimizin daha rahat bir hayat yaşamamsı adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SAİM ESKEN

Bende daha önce Ziraat bankasında çalışıyordum.Biz şu an Sendika olarak 6 kuruluşta örgütlüyüz.inşallah ilerleyen süreçlerde daha çok kurum ve kuruluşta örgütlü hale geleceğiz. Şu an Finans İş kolunda 43 bin üyemiz ile lider bir sendikayız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)