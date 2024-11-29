CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat; AKP’li yöneticiler, milletvekilleri ve hükümete yakın STK’ların Azerbaycan’a götürüldüğünü belirterek “Bu insanlar ortalama 3 gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi.” diyerek eleştirilerini sıraladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“DEVLET İMKANLARIYLA 5 YILDIZLI ZİRVE”

11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlen iklim zirvesi Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olarak değerlendirilirken Türkiye’den önemli sayıda bir katılım olduğu da belirtildi. Devlet imkanlarıyla sağlanan katılımı israf olarak niteleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat; “Sözde tasarruf tedbirleri uygulayan AKP, kendi konforundan taviz vermemeyi sürdürüyor.” dedi.

“100 MİLYONLUK KEYFİ HARCAMA”

Sadece uçak ve konaklama bedellerinin 100 milyon lirayı aştığını belirten CHP’li Karabat, iklim zirvesinde yapılan bu israfın toplantının amacına da aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AKP’nin Azerbaycan’a götürdüğü 1.860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP’ye nasip oldu.”

Karabat’ın sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşım şöyle:

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1861695456759234795

TASARRUF DEDİLER, BAKÜ’DE 95 MİLYON LİRAYI GÖMDÜLER

1) Sözde tasarruf tedbirleri uygulayan AKP, kendi konforundan taviz vermemeyi sürdürüyor. Öğretmenden öğrencilere, memur servislerinden ikramlara kadar kısıntıya giden AKP, bedava gezilerle gününü gün ediyor.

2) Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi’ne, Erdoğan’ın beraberinde 1.860 kişiyi götürdüğü belirtildi. AKP’li yöneticiler, milletvekilleri ve kendilerine yakın STK’lardan insanlar Azerbaycan’a götürüldü. Bu insanlar ortalama 3 gün boyunca gezdirildi, yedirildi, içirildi.

3) İstanbul’dan Bakü’ye gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 12 bin TL civarında.

Tabii bu insanları 5 yıldızlı otelden aşağısı kurtarmaz. Bakü’de 5 yıldızlı otel fiyatları günlük 9 bin TL’den başlıyor. 3 gece fiyatı 27 bin TL.

4) Sadece uçak ve konaklama ile bitmiyor. Zirve alanına transfer, yemek ve diğer ağırlama giderleri günlük 4 bin TL’den 3 gün 12 bin TL. Yani bir kişinin devlete maliyeti en az 51 bin TL oldu. 1.860 kişinin toplam maliyeti ise 94 milyon 860 bin TL’yi buldu.

5) AKP’nin Azerbaycan’a götürdüğü 1.860 kişi Türkiye bütçesine zarar verdiği gibi, karbon ayak izi de oluşturmuştur. İklimi korumak için düzenlenen zirvede bunu başarabilmek de AKP’ye nasip oldu. İtibardan tasarruf olmaz diye diye zarar vermedikleri yer kalmadı.

6) Okullarımız pislik içinde, çoğu okulda kaloriferlerin yanmadığı haberleri geliyor. Çocuklarımız hasta oluyor. Ama bakıyorsunuz, AKP 100 milyon liraya yakın parayı kendi keyfi için tek kalemde harcayabiliyor. Sülalece Lale Devri yaşıyorlar. Yazıklar olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)