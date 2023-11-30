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İBB Türkiye'nin İlk Yerel Yönetim Tahvilini İhraç Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine öncü oldu. 27 Kasım tarihinde Türkiye’nin ilk yerel yönetim yeşil tahvilini ihraç edeceğini duyurdu. Sadece 2 gün sonra, 5 yıl vadeli toplam 715 milyon USD tutarındaki Türkiye’nin ilk belediye yeşil tahvilini Londra Borsası’nda ihraç etti. İBB Finans Müdürü Neslihan Vural, bu başarıyı, “ Türkiye’nin 2023 yılı Yeşil Tahvil hedefi 1,5 milyar dolardı. Biz bu hedefin yarısını tek başımıza gerçekleştirdik. Kurumsal firmaların tamamından daha fazla talep topladık ” sözleriyle duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2023 Perşembe 15:39
İBB Türkiye'nin İlk Yerel Yönetim Tahvilini İhraç Etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeşil, çevreye duyarlı İstanbul vizyonu ile Haziran 2022’de başlattığı sürdürülebilir finans çalışmaları meyvelerini verdi. İBB finansal gücü ve yatırımcıların ilgisi ile 27 Kasım 2023 tarihinde uluslararası piyasalara Türkiye’nin ilk yerel yönetim yeşil tahvilini ihraç edeceğini duyurdu. Bu duyurudan sadece 2 gün sonra, İBB, 29 Kasım 2023 tarihinde, 5 yıl vadeli toplam 715 milyon dolar tutarındaki Türkiye’nin ilk belediye yeşil tahvilini Londra Borsası’nda ihraç etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Londra - İngiltere  

İBB LONDRA PİYASALARINDA TALEP REKORU KIRDI

İBB Finans Müdürü Neslihan Vural, “Türkiye’nin ilk yerel yönetim Yeşil Tahvili’ni Londra borsasında yatırımcılara arz ettik. Gün sonuna kadar 2,6 milyar dolar İBB’nin tahviline talep geldi. Dün Londra piyasalarında 2023 talep rekoru kırıldı. Kurumsal firmaların tamamından daha fazla talep topladık. Bizim resmi iznimiz 715 milyon dolar olduğu için bu kadar satabildik.” dedi.

TÜRKİYE’NİN HEDEFİNİN YARISINI İBB GERÇEKLEŞTİRDİ

Hükümet ve Merkez Bankası’nın Yeşil Finansman konusunda kurumları teşvik ettiğine işaret eden İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, “Türkiye’nin 2023 yılı Yeşil Tahvil hedefi 1,5 milyar dolardı. Biz bu hedefin yarısını tek başımıza gerçekleştirdik. Üstelik yerel yönetimler finansman sağlarken, merkezi hükümetin borçlandığı oranın 2 puan üzerinde borçlanır. Devletin bu finansman kalemlerinde borçlanma oranı yüzde 9,30 iken biz 10,50 ile borçlandık. Aradaki fark 2 puanın altında. Bu durum İBB’nin finans gücüne olan güveni de ortaya koydu” diye konuştu.

ÜLKEYE DÖVİZ GİRDİ

Tahvil ihracından sağlanan parayı kamu bankasına yatırdıklarını vurgulayan Neslihan Vural, “Ülkenin en çok dövize ihtiyaç duyduğu dönemde hem ülkeye döviz sağladık hem de paramızı kamu bankasına yatırdığımız için kamu bankalarına fon sağladık.” diye ekledi.

İBB’nin tahvil ihracına 200’ün üzerinde farklı yatırım kuruluşundan talep geldi. Bu talepler yüzde 34 oranıyla en çok Birleşik Krallık’tan sonra; yüzde 17 ile ABD, yüzde 12 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 11 ile İsviçre ve yüzde 26 ile diğer ülkelerden geldi.

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