“Rasyonel Zemin” Sözleri Geride Kaldı

Göreve "rasyonel zemine dönüş" vaadiyle gelen Şimşek’in, son iki yılda halka yalnızca ekonomik yük ve baskı getirdiğini söyleyen Karabat, “İnsanlar iyi bir arabaya binmesin, gezmesin, eğlenmesin, kaliteli zaman geçirmesin diye elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

Vergi Yağmuru: “Nefes Almaya Henüz Vergi Yok”

ÖTV başta olmak üzere birçok alanda artan vergileri eleştiren Karabat, “Köprüden geçtin, ücret öde. Geçmedin, garanti öde. Araba alırken vergi, benzin alırken vergi, satarken vergi, yolda giderken vergi, kaza yaparsan yine vergi. Nefes almaya henüz vergi konmadı ama onun da adı ‘karbon salımı’ diye dolanıyor ortalıkta” sözleriyle sistemi eleştirdi.

“Halktan Alınan Her Kuruş Saraya Gidiyor”

Karabat açıklamasında, vergi düzenlemelerinin halkın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamasını zorlaştırdığını, ancak bu yüklerin “bütçe disiplini” adı altında meşrulaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Vergi gelirlerinin adil paylaşılmadığını savunan Karabat, “Toplumdan toplanan her kuruş yukarıda şatafatlı bir yaşamı, faiz lobilerini, ihale zenginlerini besliyor. Bu düzende hesap verme yok, sorgulama yok” dedi.

“19 Mart Darbesinin Mali Ayağını Yönetiyor”

Ekonomik politikaları “Deli Dumrul zihniyeti” olarak nitelendiren Karabat, Mehmet Şimşek’i “19 Mart darbesinin mali ayağını yöneten kişi” olarak tanımlayarak şunları söyledi:

“Devlet dediğin; halkına yük bindiren değil, yükü hafifleten ve adil paylaştırandır. Ama AKP, Deli Dumrul’un hikâyesini yeniden yazıyor. Zorba Mehmet Şimşek de günü gelecek, yaptıklarının hepsini tek tek Yüce Divan’da verecek.”

https://x.com/OzgurKarabatCHP/status/1948260182061887531

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)