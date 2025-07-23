Her Hafta Yeni Bir Borçlanma

Karabat, Hazine’nin neredeyse her hafta yeni tahvil ihracıyla borçlandığını belirterek, bu borçlanmaların yüksek faizle gerçekleştiğine dikkat çekti. Son olarak toplamda 5 milyar 814 milyon 127 bin dolarlık devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı yapıldığını aktaran Karabat, “Bir yıl vadeli gerçekleştirilen bu borçlanmaya yoğun talep geldiği ifade ediliyor. Elbette talep çok olur; çünkü çok yüksek faiz veriliyor. CDS primiyle birlikte faizin yüzde 8-9 seviyelerine çıktığı belirtiliyor” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bir Yıllık Borcun Maliyeti 320 Milyar TL’yi Bulabilir

Bu borçlanmanın bir yıl sonra en az 500 milyon dolar faiz ödemesi anlamına geldiğini kaydeden Karabat, günümüz kuru baz alındığında bu rakamın 20 milyar TL’yi geçtiğini söyledi. Dolar kurundaki beklenen artışla birlikte, önümüzdeki yıl vadesi dolacak bu tahvillerin toplam maliyetinin en az 320 milyar TL’ye ulaşacağını vurgulayan Karabat, “Herhangi bir kur şokunda bu rakam katlanarak artacak” uyarısında bulundu.

Kendileri Bile İnanmıyor

İktidarın “enflasyon iki yıl içinde tek haneye inecek” söylemini de eleştiren Karabat, “Devletin iki yıllık tahvil faizi yüzde 40’ın üzerinde. Bu tablo, iktidarın bile kendi söylemine inanmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Özel Sektörde Borç Alarmı

Karabat, sadece kamunun değil, özel sektörün de ağır bir borç yükü altında olduğunu vurguladı. Yurt dışından sağlanan toplam kredi borcunun 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla 190,4 milyar dolara ulaştığını belirten Karabat, bu rakamın yıl başına göre 18,1 milyar dolarlık bir artış gösterdiğini ifade etti.

Borcu Borçla Kapatıyorlar

Son olarak, Hazine’nin faiz ödemelerinin anapara ödemelerini aştığına dikkat çeken Karabat, “Borcun faizini ödemek için daha fazla borçlanılıyor. AKP borcu borçla kapatıyor. Bu yolun sonu karanlık, araba duvara toslayacak,” sözleriyle tabloyu özetledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)