NETANYAHU’YA BİRAZ MAKUL OL DEDİĞİ İÇİN DONALD TRUMP’I AJANLARI OLAN JEFFREY EPSTEİN İLE KURDUĞU KOMPLOYU SERVİS EDEREK ZORA SOKTU…

Babasının ve kendisinin İsrail ajanı olduğu söylenen Jeffrey Epstein yıllar önce gelecek vaad eden bir çok Amerikalı zengini kurduğu sapık bir ağa dahil ederek kayıt tuttuğu,vakti zamanı geldiği anda da o bilgileri tehdit ve şantaj maksadı ile kullanmaktan bir adım geri durmadığını şüphe götürmeyen bir gerçekliktir.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Ayrıca ABD başta olmak üzere dünyanın bir çok önemli ülkesinde kurduğu medya ve finans ağı ile dünya milletlerine siz üst ırk olan Yahudilerin kölesininiz diyor. Bunun en belirgin kanıtı ise iki yıla yaklaşan bir süredir Filistin’in Gazze şeridinde yaptığı katliam ve soykırım’ a dünyanın sessiz kalmasıdır.

En acımasız yasaklı bomba ve silahları kullanmaktan geri durmayan Katil Netanyahu ve çetesi bebek, çocuk, kadın yaşlı demeden milyonlarca Filistin’i açlık ve susuzluğa mahkum ederek ölümlerine sebep oluyor.

Son günlerde bir lokma yemek almak için girdiği sıralarda açlıktan bayılıp yere düşen çok sayıda kişiyi Tv ‘de görüp izliyor dünya.

SAÇMA SAPAN ARZI MEVUD HAYALLERİ İÇİN RAHAT DURMAYAN HAYAL PEREST AŞIRI SİYONİSTLER BU BEKLENTİ VE TALEPLERİ İLE MAKUL BİR YAŞAM SÜRMEK İSTEYEN BÜTÜN MUSEVİLERİN HAYATINI TEHLİKLEYE ATIYORLAR…

Gazze başta olmak üzere Filistin’in bir çok şehrinde ciddi bir Siyonist soykırımı ile karşı kaşıya olan milyonlarca Filistin’ li canlı yayınlarda hayatını kaybederken Binlerce Yahudi turist lüks ve şatafat içinde gemi ile dünya turuna çıktılar. Küçük bir Yunan adasında halk gemidekilerin adaya inmesine müsaade etmeyerek sert tepki gösterdiler.

İÇTE BİRLİK OLMASI İÇİN MEGA ŞEHİRLER VE İLÇELERİN BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİNDAN’A ATMAKLA OLMAZ…ÖNCE SAMİMİYET VE ADİL HAREKET EDECEKSİNİZ…

Daha 18 Mart 2025’de Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptalinden 1 gün önce Eminönü ilçesinde yaptığımız sizce İBB başkanı tutuklanabilir mi diye sorduğumuz soruda Ak Partili ve MHP’ li bir çok seçmen bile böyle bir şeyin olama ihtimali yok dedikleri halde 18 Mart 2025’de diploma İptali kararı geldi.

Daha İBB tutuklamalarının dumanı tüterken 2 gün sonra bir ramazan günü yani 19 Mart 2025’de, sahur vaktinde eş zamanlı İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve 104 mesai arkadaşı hakkında tutuklama kararı çıktı. Sonrasında Adana, Antalya, Adıyaman ve onlarca önemli ilçe belediye başkanı gözaltına alınıp hapse atıldı.

Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan sık sık İsrail’ in haksız olarak yayılmacı ve 20 ay içinde kanunsuz olarak 5 ülkeye hoyratça saldırması karşısında bu öngörü ve talep çok değerli bir çıkıştı.

28 Mayıs 2023’de yapılan en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin oyu % 48 ’di.

Her an iktidar olma imkanı olan ve 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde Türkiye’nin 1. Partisi olan CHP’li başkanlara karşı yapılan tutuklamalar artık Ak Parti ve MHP’li seçmenlerin bile isyan ettiği tek yanlı tutuklamalar halk’ ı isyan noktasına getirdi.

CHP içte birliğin olması, Ak Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakan yardımcısı olarak atadığı bir yargı mensubunun bu görevden sonra CHP’li bütün başkanların tutuklanma kararını verecek makamın başına getirilmesini kabul etmemiz mümkün değil diyorlar.

TBMM başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un ve MİT Müsteşarı Prof. Dr. İbarhim Kalın’ ın CHP Lideri Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerin ülke adına bir ve bütün olmamıza vesile olmasını dileriz.

Sağlıklı düşünmeleri halinde Ak Parti’nin de MHP’nin de CHP’nin İstanbul ,Adana, Antalya ve diğer belediye başkanlarının tutuklanıp hapse atılmasında memnun olacaklarını düşünmek istemeyiz. Seçmen‘de sadece CHP’li Belediye başkanların tutuklanmasına sert tepki gösteriyor.

Sokaktaki hiçbir vatandaş yanlış yaptığı söylenen belediye başkanlarının yargılanmasın demiyor. Örneğin Ak Parti Belediyelerinde danışman sıfatı ile işe gelmedikleri halde bankamatik memurları için neden o belediyelere ve başkanlara karşı da gözaltı ve tutuklamalar yapılmıyor diye soran çok sayıda seçmenin itirazı var.

Ayrıca Killer Grubunun borcuna karşılık bir kamu bankasına 100 milyon dolar’ a karşılık verdiği Saphire binasını 3 sene sonra 48 milyon dolara satın aldı. Aradaki 52 milyon dolar zararı kim kamuya ödeyecek ? Ayrıca Göktürk’te Esat Edin’ in üzerinde yeşil alan olan batık şirketini satın alan Demirören Holding’e imar verilmesi ile 600 Milyon dolar haksız kazanç sağlandığı iddiaları var ama dava açılmadı ? Bunar gibi kamuyu zarar uğratan binlerce iş var o işleri yapan kimse tutuklanmadı.

TEMİZELLER OPERASYONU BÜTÜN BELEDİYELERDE YAPILMALI SADECE CHP VE DEM’Lİ BELEDİYELERDE DEĞİL…

Sokaktaki vatandaş Ak Parti yöneticileri 1994 yılından bu yana devlet kurumlarında görev yapıyorlar. Haklarında yüzlerce binlerce uygun olmayan iş söylendi yazıldı çizildi ancak şafak operasyonları ile kimse gözaltına alınıp tutuklanmadı.

Adalet herkes eşit uygulanmalı. Sadece Muhalif parti belediye başkanlarına değil diyerek her yerde tepki gösteriyorlar.

CHP ve Ak Parti Anlaşarak bir an önce bu bölünmüş siyaseti toparlamalı. PKK kendisini lağvettiğine gören bütün kayyım atanan belediyeler asıl başkanlarına devredilmeli.

Ekonomik olarak tutuklanan başkanlar ve diğer kişiler tutuksuz ve seri bir şekilde yargılanmalı ve karar ortaya çıkmalıdır.

Temiz ve şaibesiz bir şekilde İmamoğlu ve Erdoğan Mayıs 2026’da yapılacak bir seçim ile kozlarını sandıkta paylaşsınlar. Ülkemiz için, CHP için, Ak Parti İçin, MHP için ve diğer bütün siyasi partiler için bu çözüm ülkemize yakışan bir durumdur. Biz ülke için de parçalı bir siyaset izlesek er yada geç gözlerini kan bürümüş siyonistlerin arkasına ABD’yi alıp ülkemizi zora sokmaya çalışacağını tahmin etmemek dünya gerçeklerini okumak demektir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)