Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun “Hedef LGS- YKS” kampını ziyaret etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Haber: Ziya Gündüz

Öğrencilerle yemekte buluştuktan sonra sınıfları tek tek dolaşan Mustafa Akhan, öğrencilere moral motivasyon konuşması yaptı. Akhan, “Öğrencilere, şuanda burada öğretmenlerinizle birlikte ders ortamında olmanız, sizin zamanınızı verimli kullandığınızın bir göstergesidir. Eğitimde, belirlediğiniz hedefe zaman ayırmak, hedefe varmak adına önemli bir adımdır” dedi.

Ayrıca Mustafa Akhan, “Gençlere yazı yazmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak, yazı yazmaları konusunda tavsiyelerde” bulundu. Daha sonra Akhan, öğrencilere Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” isimli kitabını hediye etti.

Okul Müdürü Kahraman Selçuk ise, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan’a okula yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederek, öğretmenlere ve öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)