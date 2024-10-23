11 Ekim 2024 tarihinde AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan teklifi “Deli Dumrul Vergisi” diye niteleyen CHP Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada bütçe açığına dikkat çekerek AKP’nin bu yolla biten siyasi ömrünü uzatmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“SAVUNMA SANAYİ BAHANE, DELİ DUMRUL VERGİLERİ ŞAHANE”

AKP’nin tutarsız politikalarının ülkeyi derin bir kriz ve yoksulluğa sürüklediğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Yeni vergi olmayacak, dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine bile vergi getirdiler.” dedi

“Bilimden, akıldan ve teamüllerden uzak adımlar atılıyor. Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk demiyorlar, kredi kartı limiti katılma payı diyorlar.” diyen Karabat, “Noter, tapu ve kadastro işlemlerinin yanı sıra oyuncaklara da vergiler geldi.” diyerek kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

OYUNCAK BEBEKLER DE VERGİ KAPSAMINDA

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebeklere de vergi getirildiğini ifade eden Karabat, iktidarın beceriksizliklerini savunma sanayi ile örtmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“KDV’yi yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardılar. Çok sayıda vergi kalemini artırdılar, bütçe yine dikiş tutmuyor.”

“BÜTÇE AÇIĞI 2 TRİLYONA DAYANDI”

Açıklamasında bütçe açığına da dikkat çeken CHP’li Karabat: “2024 Ocak–Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL oldu. Yıl sonunda bütçe açığı 2 trilyon TL civarında olacağa benziyor. Bu bütçe ile bir yere kaynak aktarmanız zaten mümkün değil. Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz. “ dedi.

“AKP’NİN SİYASİ ÖMRÜ BİTTİ”

AKP’nin siyasi ömrünün bittiğine vurgu yapan Karabat, bu zihniyetle ekonominin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade ederek;

“AKP için oyun çoktan bitti; ama oyundan çıkmak istemiyorlar. Yeni Anayasa planları ile Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmak için kırk takla atıyorlar. Ama bunu yaparken ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklüyorlar” dedi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)