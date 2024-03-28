İLK SELAMLAMA KONUŞMASI DERNEK BAŞKANI MEHMET ALİ VATANSEVER’DEN GELDİ…

Cüneyt Teczan ve diğer Rumeli’li meclis üyelerimiz ile beraber Sayın Arısoy ve sayın Soylu’yu Derneğimizde Ağırlamaktan dolayı mutluyuz.Hoş geldiler şeref verdiler.Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize çok teşekkür ederdim.Belediye başkanımız ve bakanımıza daha çok söz hakkı kalması için konuşmamı kısa kesiyorum diyerek sözlerini tamamladı .

Sırası ile Rumelili meclis üyesi adayları Emre Saray, Hakan Güler ve Cüneyt Tezcan birer selamlama konuşması yaptılar.

Teczan konuşmasında şunları söyledi “Öncelikle beni 1.sıra meclis üyesi yazarak camiamızı onurlandıran Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanımız A.Selami Delibalta Ve Belediye başkanımız Ömer Arısoy’a kendim ve camiamız adına bir kez daha hepinizin huzurunda teşekkür ederim.

Bu gece burada bizi yalnız bırakmayıp onurlandıran bir önceki dönem içişleri bakanımız ve Ak Parti İstanbul Milletvekili sayın Süleyman Soylu’ya teşekkür ederim. Burada bizi ve başkanımız ile bakanımızı davullu zurnalı ve Rumeli türküleri – oyunları ile karşılayan bütün camiamızı teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı .

Daha sonra Rumeli’li Zeytinburnu Kurucu Belediye başkanı Dr.Muzaffer Çavuşoğlu Ömer Arısoy ve Murat Kurum için camiasında oy istedi.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Selami Delibalta bir konuşma yaparak 31 Mart 2024 seçiminde teşkilatına işi sıkı tutun seçim rehaveti sevmez diyerek çevrenizde Kurum ve Arısoy için oy isteyin diyerek teşkilatına daha özverili çalışalım dedi.

Başkan Ömer Arısoy ise konuşmasında şunları söyledi ”Ne zaman Rumeli derneğine gelirsek gelelim her zaman bizi aşk ile şevk ile misafir ediyorlar.Allah onlardan razı olsun. Hiç seçim kolay değil ve daha işin başında rehavete kapılmak sonucu kestirilmeyen bir akibete bizi muhatap ebebilir. Son üç gün herkes bize oy verip vermek arasında gidip gelen komşularını ikna etmeye çalışsın diyerek yol gösterdi.

SOYLU YAKIN TARİHİMİZDEN ÖRNEKLER VEREREK ERDOĞAN’A MUTLAKA SAHİP ÇIKILMASI GEREKİR DEDİ

Eski iç işleri bakanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu uzun ve faydalı bir konuşma yaparak gerekçeleri ile neden Ömer Arısoy ve Murat Kurum’a oy verilmesi gerektiğini örnekleri ile anlattı.

Soylu’nun konuşmasının devamını dinlemek için haberin içinde ki videoyu izleyebilirsiniz .

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)