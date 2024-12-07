“2025 YILI SARIYER’İN ASLFAST SERİM YILI OLACAK”

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun en önemli seçim vaatleri arasında yer alan “Mahallemi Dinliyorum Toplantıları devam ediyor. Sarıyer Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde Ayazağa, Huzur ve Maslak Mahallesi’nde oturan komşularıyla buluşan Başkan Aksu, göreve geldikleri günden bugüne geçen 250 günde yaptıkları çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç

Sarıyer en önemli sorunlarından biri olan asfaltlama çalışmaları ile ilgili ilçeye bugüne kadar 40 bin ton asfalt döktüklerini ifade eden Başkan Aksu, bu çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek “2025 yılı Sarıyer Belediyesi’nin asfalt serim yılı olacak” dedi. İlçe genelinde kaldırım yenileme, merdiven yapımı ve duvar örme çalışmalarında metrelerce çalışma yaptıklarını belirten Başkan Aksu, ibadethane ve okullara yönelik bugüne kadar 8606 metretül boya işini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sarıyerlilerin ilçede bulunana plajlardan artık ücretsiz bir şekilde yararlanabileceklerini bir kez daha ifade eden Başkan Aksu, “Komşularımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik iki sosyal tesisimizin yapımı tamamlanmak üzere, Kireçburnu’nda yapımı bitmek üzere olan çocuk gündüz bakımevini kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde 200 hanemizi ilgilendiren içme suyu problemini çözdük. Sarıyer Meydan Düzenlemesi birinci etabı tamamlandı. Şehit Mithat Yılmaz Caddesi’ni geliştireceğiz.

Kaldırım ve yol düzenlemesi ve ışıklandırmayla burayı ilçemizin önemli bir prestij caddesi yapmayı hedefliyoruz. Artık iş makinelerimizi kiralamak yerine satın alma yoluyla temin ediyoruz. Belediyemize beş adet yeni iş makinası kazandırdık” dedi.

“AYAZAĞA TIP MERKEZİMİZ 10 FARKLI BRANŞTA SSK ANLAŞMALI HİZMET VERECEK”

Maslak’ta 10 bin kapasiteli Sahra Mutfağı Aşevi’ni hizmete açtıklarını belirten Başkan Aksu, “Aşevimizde taziye yemekleri, iftar yemekleri, aşure ve lokmalar yapacak komşularımızla paylaşacağız. Şu an gündüz bakımevlerimizde okuyan öğrencilerimize yemekler aşevimizden yapılıp gönderiliyor. Ayazağa’dan Hamidiye ve Etfal hastanesine gitmekte zorlanan komşularımız için ücretsiz ring seferlerini hizmete koyduk. Komşularımız günde 5 sefer yapılan ring hizmetlerinden çok memnun kaldılar.

Seçimde hayata geçireceğimiz söylediğimiz ve 10 farklı branşta hizmet verecek Ayazağa Tıp Merkezi için projemizi ve yerimizi hazırladık. Projemizi SSK anlaşması olacak şekilde hayata geçireceğiz. İlçemizde iki kent lokantasını hayata geçireceğiz. Buraya aşevimizden yemekler gidecek. Birini Çayırbaşı’nda diğeri içine yer arayışımız devam ediyor. 7500 İlk, orta ve lise öğrencimize burs desteğimiz devam ediyor. Kadın-Aile Müdürlüğümüzü kurduk. Bildiğiniz gibi sokak hayvanları kanunu revize edildi.

Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinden sonra sokağa bırakılacak denilen yasa sokağa bırakılmayacak barınakta tutulacak şeklinde değişti. Biz Sarıyer Belediyesi olarak sokakta yaşlı, hasta ya da saldırgan olan hayvanları tutuyoruz. Sokaktan hayvan sahiplenen komşularımıza da mama, aşı ve tedavi desteğini sürekli olacak şekilde veriyoruz.

Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz sosyal ve sağlık destek ekipleri mahalle muhtarlarımızla bugüne kadar yaklaşık 500 haneyi gezerek mahallede yaşayan engelli vatandaşlarımız ziyaret etti. Bu ziyaretlerimiz devam ediyor. Engelli komşularımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kültür ve sanat çalışmalarımız tüm yoğunluğuyla devam ediyor” diye konuştu.

“AYAZAĞA-İTÜ-KAĞITHANE METRO PROJESİ İBB’NİN YATIRIM PROGRAMINA ALINDI”

Ayazağa Mahallesi’nin en önemli sorunlarından biri olan pazaryeri ve otopark sorununa yönelik otopark, pazar ve taziye evi olacak şekilde üç katlı bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Aksu,”İBB Başkanımız Sayın İmamoğlu, İBB’nin bütçe sunumunda Ayazağa-İTÜ-Kağıthane Metro yatırımından bahsetti. Biz bu projenin daha kısa sürede hayata geçmesi için füniküler hattına dönüşmesi teklifinde bulunduk. Kısa bir süre sonra hayata geçecek projeyle Ayazağa Mahallemizin ulaşım probleminin sona ereceğini düşünüyoruz” dedi.

Başkan Aksu’nun sunumunun ardından mahalle sakinleri sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ulaşım, mülkiyet, güvenli konut, sosyal tesis ile ilgili yaşanan sorunların dile getirildiği toplantıda Başkan Aksu, sorunların çözümü konusunda komşularının önerileri dinledi, ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürlerine gerekli talimatları vererek sorunların çözülmesi ve takibini istedi.

Mahallemi Dinliyorum toplantısına Başkan Aksu’nun yanı sıra Başkanvekili Hüseyin Coşkun, belediye başkan yardımcıları Cem Çetin, Sergül Doğan, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının sonunda mahalleleriyle fotoğraf çektiren Başkan Aksu, toplantıya katılan tüm komşularına teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)