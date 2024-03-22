31 Mart 2024’da yapılacak olan yerel yönetim seçimine sayılı günler kala Zeytinburnu’nda seçim 3 parti adayı arasında kıran kıran’a geçerken CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi ve adayı Düzgün Kaya Zeytinburnu İttifakı olarak Şehir Plancısı ve İBB’nin işleyişini bilen Onur Soytürk İle Zeytinburnu’u kazanacağız dedi
CHP ZEYTİNBURNU 1.SIRA MECLİS ÜYESİ DÜZGÜN KAYA ZEYTİNBURNU VE İBB ‘DE KAZANMADIKTAN SONRA SIRAMIZ NE OLURSA OLSUN HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR O HALDE KAZANMAK İÇİN BİR BİREY BİLE ÇOK ÖNEM DEDİİ…
Bildiğiniz üzere ben hali hazırda Zeytinburnu ve İBB’de meclis üyesiyim. Zeytinburnu’nda muhalefetiz İBB’de başkanlık bizde ama meclis çoğunluğu ise AKP ve MHP’de. Yeni önceki dönem zaten Zeytinburnu’nda Belediyeyi 2019’da 6.539 oy ile kaybederek AKP ‘Ye adeta hediye ettik.
Öyle içten ve samimi bir çalıma yapmalıyız ki Zeytinburnu’nu ve İBB’yi açık ara fark ile kazanalım ve halkımız sosyal halkçı belediyenin çalışmasını görsünler isterim. Haydi Zeytinburnu 25 yıldır bir doğru dürüst bir kentsel dönüşüp yapamayanlar bu 5 yılda yapacağız demeleri hiç mi hiç inandırıcı gelmiyor.Zaten Yapsalardı bugüne kadar 25 yılda yaparlardı zaten diyen Düzgün Kaya 40 yıllık Belediyemizin 25 yılında İBB,Hükümet ve ilçe belediyesi AKP’li başkanlar tarafından yönetildiği halde börtü böcek işlere verdikleri önemi kentsel dönüşüme verselerdi İstanbul’un en küçük yüz ölçümüne sahip 5 ilçesi içinde yer alan Zeytinburnu’nda dönüşüm biterdi.
Mezarlık alanlarını saymaz isek ilçemiz alan olarak İstanbul’un en küçük ilçesi sayılır ama he ne hikmet ise üç beş zengin için yapılan kibir kuleleri dışında fakir fukara garip gureba için hiçbir kentsel dönüşüm olmadı.
Değerli Zeytinburnu halkı 25 yıldır yetki verdiğiniz bir yönetime 5 sene daha yetki vermeniz demek mevcut düzenin devam etmesini istiyoruz demekten başka bir şey değildir.
Bize yetki verin Onur Soytürk’e oy verin zaten İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu ile 5 yıl yol arkadaşlığı yapan Onur Soytürk ve bizler Zeytinburu’nun çehresini para içinde yüzmeyen halkımız için değiştirelim derim.
HALKIMIZ SOYTÜRK’ÜN KAZANMASI İLE SAHİLİ İLE BULUŞACAK
Zeytinburnu ilçemizin Marmara Denizine sınırı var ama her ne hikmete halkımız yeteri kadar denizden yararlanmıyor.
İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun gayret ve desteklerini başkanımız seçilecek mesai arkadaşı Şehir Plancısı sayın Onur Soytürk’e vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Zeytinburnu Su Sporları yapan kulüplere (Mavi Şimşekler) destek olacağız. Trafiği rahatlatacak otoparklar ,kreşler ve kent lokantaları açacağız.
Özetle halkımızın ihtiyacı ne ise onu yaparak hayatlarını kolaylaştıracağız.
25 YILDIR SAĞLIKLI BİR DÖNÜŞÜM YAPAMAYANLAR Y 5 YILDA MI YAPACAK ?
Zeytinburnu ilçesini seçmen eğilimlerini yıllardır takip ederim.
Aslında Zeytinburnu ilçesinde CHP’nin bir önceki seçimde kazanması gereken bir yerdi.
Yapılan ufak tefek hatalar ve yapılması gerekip de yapılmayan bazı çalışmalardan dolayı 180.000 bin seçmenin olduğu ilçemizde partimiz CHP 31 Mart 2019 seçimlerini 6.539 oy gibi küçük bir oy farı ile seçimi kaybetti.
Halkımız bize bakılı ve yaklaşımı çok farklı bu seçimi halkımız ile beraber kazanarak Şehir Plancısı sayın Onur Soytürk’ü Zeytinburnu’nun 6.belediye başkanı yapacağız inşallah dedi.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner