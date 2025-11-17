ÖZGÜR KARABAT’TAN SERT UYARI: “EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİRKEN YARGI CUNTASI İKTİDARIN KALKANI HALİNE GELDİ”

Karabat, TCMB’nin son verilerinin ekonomik krizin daha da derinleşeceğini gösterdiğini belirterek, enflasyon beklentilerindeki artışa dikkat çekti.

Piyasa beklentilerinin hükümetin resmi hedefleriyle örtüşmediğini vurgulayan Karabat, “Bu politika setine kimsenin güveni kalmadı. Ne içeride ne dışarıda verilen hiçbir hedef ciddiye alınmıyor” dedi.

“ENFLASYON HEDEFLERİ TUTMUYOR, GÜVEN KALMADI”

TCMB anketin verilerini de paylaşan Karabat, dövizdeki yükseliş beklentisinin enflasyonu 2026’da da %30’ların üzerinde tutacağına işaret etti.

“EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN SIFIR”

Hükümetin açıkladığı hedeflerle piyasanın beklentileri arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü belirten Karabat, bunun ağır bir fatura yaratacağını söyledi:

“Borçlanma artarak devam edecek. Ekonomi yönetimi hedefi tutturamadıkça bütçe açıklarını kapatmak için borca sarılıyor. Faize ayrılan her kuruş, eğitimden, sağlıktan, sosyal destekten, üretimden çalınan kaynaktır.”

“AKP EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ YARGI CUNTASIYLA GİZLİYOR”

Karabat açıklamasında, iktidarın ekonomideki çöküşü gizlemek için yargı eliyle baskı kurduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Seçimle gelen AKP, demokrasiye ve milli iradeye ihanet etti. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından bu yana yargı cuntasının kanatları altında hareket ediyor. Bugün aynı yöntemle muhalefeti, medyayı ve toplumu sindirmeye çalışıyor.”

Karabat, ekonomik kriz derinleştikçe AKP’nin kendi seçmenlerinden bile tepki almaya başladığını, bu nedenle iktidarın baskıyı daha da artırdığını belirtti.

“HALK YOKSULLAŞIRKEN RANT MUSLUKLARI KESİLMESİN DİYE UĞRAŞIYORLAR”

CHP’li Karabat, yargı üzerindeki baskının nedenini “AKP’li seçkinlerin rant düzenini korumak” olarak yorumladı: “AKP’li elitlerin rant muslukları kesilmesin diye yargı cuntası çalışıyor; halk derin yoksulluğa mahkûm ediliyor. Bu zihniyetin sandık yoluyla gitmesi gerekiyor.”

“AKP BU YOLDAN DÖNMELİDİR”

Karabat, Türkiye’nin artık yönetilemediğini ve iktidarın ülkeye her geçen gün daha büyük zarar verdiğini belirterek açıklamasını şöyle noktaladı: “Halkımızın talebi açıktır. AKP, daha büyük yıkımlar yaratmadan bu yanlış yoldan dönmelidir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)