ERKEN SEÇİMİN CB ADAYI ERKEN BELLİ OLUR TEZİ ÇOK MANTIKLI…

Yargının siyasallaştığı bir ortamda hükümet yöneticilerinin önce Esenyurt, sonra Beşiktaş belediye başkanlarının başlarına bir çorap örerek surda bir gedik açarak CHP içinde bir kaos oluşturup buradan kendi partisine siyasi bir rant sağlama gayreti olduğu görülmektedir.

2 Belediye Başkanının görevden alınıp cezaevine konulmasından sonra bu kez de 11 Şubat sabahı 11 belediyede başkan yardımcıları ve kent uzlaşısı kapsamında seçilen bir çok meclis üyesi göz altına alındı. Göz altına alınanların suçu, günahı kabahati nedir ne değildir bilemiyoruz.

Ancak içte birlik olalım PKK yöneticisi Apo örgütünü lağv ettiğini söylesin bizde ona UMUT hakkını tanıyalım denilen bir ortada daha 11 ay önce temiz kağıdı verilip meclis üyesi olabilirsiniz denilen isimler acaba 11 ay içinde şafak operasyonları ile gözaltına alınmalarına sebep olacak ne yaptıkları merak konusu oldu.

AK PARTİ’NİN YAPILACAK İLK CUHURBAŞKALIĞI VE 4 SENE SONRA YAPIANA OLAN İBB SEÇİMİNDE BİR AJANTAJ ELDE ETMEK ÜZERE HAMLELER YAPTI ĞINI SÖYLEYENLER AZ DEĞİL…

Türk toplumu hiç bir zaman baskı, şiddet ve zorbalıklar karşısında eğilmemiştir. Belki yanlış giden süreç bir zaman devam etmiştir ama sürekli olmamıştır.

Eninde sonunda halkımız daima mağdur olan tarafa destek vermiştir.1950’lerde Menderes’e.1983’de Turgut Özal’a ,2003’de Ak Parti’ye yani Erdoğan’a şans vererek iktidar yaptı.

Meclis üyelerinin parmak kaldırıp indirmekten başka belediye yönetimi üzerinde ciddi bir etkilerinin olmadığını yasalar söylüyor zaten. Meclis üyelerini Şafak operasyonu ile gözaltına alıp sanki DEVLETİ ANAYASAL yapısını değiştirmeye yönelik darbe girişiminde bulunmuş imajı vermek neyin nesi oluyor ?

Önce Genel başkanlar tutuklandı, daha sonra İlçe Belediye başkanları ,şimdi meclis üyeleri acaba sırada muhalefet partilerinin üyelerimi veya seçmen mi tutuklanacak diye düşünmeden edemiyor insan ?

Sorsanız yargı bağımsız derler ama her nedense SAYIŞTAY Raporlarında hemen hemen iktidar muhalefet fark etmeksizin bütün belediyelerde eksiklikler olduğu tespiti var ama sadece muhalif belediyelere operasyon var.

Bir basın mensubu olarak son 35 -38 yılda yapılan bütün seçimleri hatırlıyorum. Siyasi baskıların hiç bir zaman seçim sandıklarına olumlum olarak yansıdığını görmedim.

Benim tanıdığım Recep Tayyip Erdoğan mert bir şekilde kıran kıran’a sandıkta rakibini yenmeyi sever.

Daha önce Av.Selahattin Demirtaş kısa bir süre önce Prof. Dr. Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye başkanı Prof. Dr Ahmet Özer,Beşiktaş Belediye başkanı Rıza Akpolat ve bugünde işin meclis üyelerine kadar inmesinde Ak Parti’nin faydadan çok zarar gören parti olacağını düşünenlerdim ben.

Bu yaşanan süreçte Ak Parti’nin yararlı çıkmayacağını düşünüyorum. Peki buna rağmen neden bu işler artarak devam ediyor anlayabilmiş değilim.

Acaba yargı içinde FETÖ vari bir yapı mı var şüphelenmiyor değilim. Çünkü kısa bir süre önce Bahçeli ve Erdoğan’ın iç barışımızı sağlayalım dedikleri bir ortamda her gün bir şafak operasyonu olmaması bana çok anlamlı gelmiyor.

Sakın kimse yargı bağımsız siyaset ne karışır demesin… Nasıl ki Erdoğan şiir okuduğu zaman bazıları yine yargı bağımsız diyordu biz o günde bugün de hiçbir siyasetçinin bir hakim veya savcıya yazı yazarak yada telefon açarak yarın sabah şu veya bu belediyeye bir şafak operasyonu yap demesine gerek yok hakimler savcılar de bu ülkede yaşıyor. Onlarında bir siyesi ve dünya görüşü var şöyle bir karar alsam veya iş yapsam üstlerim nasıl memnun olur veya ben nasıl aferin alır veya terfi ederim düşüncesinde olmaları hukuki olmayabilir ama gayet insani bir durum olduğu herkes biliyor.

Düşünsenize Turpun Büyüğü heybede denilerek adeta başkan İmamoğlu'na adım adım sana doğru geliyoruz sözünü söylemişlerdi. Eğer CHP Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu açıklaması yapılırsa belki Turpun büyüğüne dokunmayı erteleyebilirler. Ertelemezlerse de rakiplerini gayri ahlaki yöntemlerle devre dışı ettiler eleştirisi ile yüz yüze gelecekler.

Alında bu konuda yazacak çok şey var ama ben burada yazdıklarım ile yetinerek biraz önce İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı aynen yayınlıyorum.

İŞTE BAŞKANIN O AÇIKLAMASI :

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.

Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz.

İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz.

Hayat pahalılığı ile ödüyoruz

Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz

Sosyal çürümeyle ödüyoruz.

Siyasal çürümeyle ödüyoruz

İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil.

Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek !

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)