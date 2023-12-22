TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ertelenen genel bütçeli kurumların görüşmelerine dün kaldığı yerden devam edildi. Gen saatlere kadar devam eden Genel Kurul görüşmelerinde CHP grubu adına Sayıştay bütçesi üzerine söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin Sayıştay’ı kendi ‘teşkilatı’ haline getirdiğini belirterek; “Artık ‘Sayıştak’ diyebileceğimiz bir kurumdan bahsedeceğim, Sayıştay’ın logosunda adalet terazisi var, yok edilen adalet terazisinden, yerine konulan ampul logosundan bahsedeceğim.” dedi.