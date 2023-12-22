TBMM KÜRSÜSÜNDEN “SAYIŞTAK” HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ertelenen genel bütçeli kurumların görüşmelerine dün kaldığı yerden devam edildi. Gen saatlere kadar devam eden Genel Kurul görüşmelerinde CHP grubu adına Sayıştay bütçesi üzerine söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin Sayıştay’ı kendi ‘teşkilatı’ haline getirdiğini belirterek; “Artık ‘Sayıştak’ diyebileceğimiz bir kurumdan bahsedeceğim, Sayıştay’ın logosunda adalet terazisi var, yok edilen adalet terazisinden, yerine konulan ampul logosundan bahsedeceğim.” dedi.
“SAYIŞTAY GÖREVİNİ YAPMIYOR!”
2024 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda Sayıştay bütçesi üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat; AKP’nin Sayıştay’ı da pasifize ettiğini ifade ederek; “Görevinin gereğini yapmakta zorlanan Sayıştay denetçileriyle karşı karşıyayız. Çevre Bakanlığının kayıp 67.828 konutun nerede olduğunun peşine düştü mü Sayıştay, İletişim Başkanlığından bir anonim şirket olan Anadolu Ajansına 1 milyar TL'yi hangi işler için aktardınız? Anadolu Ajansını propaganda başkanlığı olarak kullanmak için mi bu paraları aktardınız? Spor Toto’nun milyarlarca liralık kaynağı var, milyarlarca liralık belediyelere iş yapıyor; ama nedense hep AKP'li belediyelere yapıyor, muhalefet belediyelerine neden yok?" sorularını yöneltti.
SAYIŞTAY’A BELGE DAHİ VERMEMİŞLER!
Kanuni olarak kurumların Sayıştay’a belge ibraz etmemek zorunda olduğunu hatırlatan Karabat; “O meşhur TÜİK'in yöneticileri neden Sayıştay’a belge vermedi? Millî İstihbarat Teşkilatının yöneticileri neden Sayıştay’a belge vermedi? Dokuz Eylül Üniversitesinin Rektörü Sayıştay’ı neden içeri sokmadı? Ve siz bunu yapanlara karşı bir suç duyurusunda bulundunuz mu?” dedi.
RAPORLAR SANSÜRLENİYOR
Sayıştay raporlarının sansürlendiğini ifade eden Karabat, aynı kurumun kayyum atanan belediyeleri denetlemediğini söyledi:“Sayıştay, muhalefeti zorluyor, iktidar belediyelerini kolluyor. Bunu da rapor kırparak, rapor bükücü bir başkan sayesinde yapıyor değerli arkadaşlar. Rapor bükücü Sayıştay Başkanıyla karşı karşıyayız. Kayyum belediyelerine hiç uğramayan bir Sayıştay’la karşı karşıyayız. Neden oraları sakındıklarını, neden oralara gitmediklerini de açıkçası merak ediyoruz.” dedi.
Karabat, “Lafımız sözümüz Sayıştayın kıymetli denetçilerine değil, buradaki Sayıştay yöneticilerine. Meclis kürsüsünden, bir kez daha görevini yapmayan Sayıştay hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynek:;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)