Gerçekleştirilen görüşmede, Çanakkale’nin gündeminde yer alan projeler, vatandaşların talepleri, şehrin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen istişarede, Çanakkale’nin geleceğine yönelik ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Bülent Turan, Çanakkale için çalışan herkesle bir araya gelmenin ve ortak akılla hareket etmenin önemli olduğunu belirtti. Turan, şehrin kalkınması ve gelişmesi adına emek veren tüm kesimlerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya’ya yeni görevinde başarılar dileyen Turan, Çanakkale’nin ortak meselelerinde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin şehre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)