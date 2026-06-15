"Avrupa'nın muhtarı yok, bizim var"

Muhtarlık kurumunun tarihsel kökleri ve toplumsal işlevi üzerinde özellikle duran Bakan Yardımcısı Turan, bu kurumun Türk medeniyetiyle özdeşleşen eşsiz bir değer taşıdığını vurguladı: "Daha bu memlekette vekil seçimi yokken, başkan seçimi yokken, muhtar seçimi olmuş 1830'larda." Dünyada milletvekili ve belediye başkanı seçimlerinin yaygın olduğunu, ancak muhtarlığın yalnızca birkaç ülkede var olduğunu belirten Turan, "Avrupa'nın muhtarı yok, Almanya'nın muhtarı yok ama bizim var. Çünkü biz toplumla beraber yaşıyoruz, fakiri zengini aynı yolda yürüyoruz" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zaman zaman gündeme gelen "muhtarlıkları kapatalım" tartışmalarına da sert yanıt veren Turan, "Kapatmak değil, kuvvetlendirmek için buradayız. Kapatmak değil, büyütmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Doktor ve kaymakamın bile bilemeyeceği mahalledeki hastayı, burs bulamayan üniversite öğrencisini, çorbasız kalan yaşlı komşuyu muhtarın bileceğini söyleyen Turan, muhtarı "sözcü", "öğretmen", "arabulucu" olarak nitelendirdi.

Muhtarlara somut adımlar

19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edilmesinden SGK primlerinin ödenmesine, maaşların asgari ücrete endekslenmesinden Ankara'da Muhtarlar Evi açılmasına, kadın muhtarlara kamera sağlanmasından muhtarlık binalarının yapımına destek verilmesine kadar hayata geçirilen uygulamaları sıralayan Turan, "Muhtarlık Kanunu meselesinde de vekillerimizle çalışır, destek oluruz" diyerek konuya sahip çıktıklarını vurguladı. Muhtarlar Akademisi çalışmalarını "muhtarların daha iyi iş yapması, daha iyi üretmesi, iletişim kurması için" başlatılan büyük bir proje olarak değerlendiren Turan, Mardin'i bu akademiye "biçilmiş kaftan" olarak tanımladı.

"İki yıldan beri Mardin'de şehit haberi yok"

Terörsüz Türkiye sürecini konuşmanın en ağırlıklı gündem maddesi olarak ele alan Bakan Yardımcısı Turan, bu süreçte muhtarlara kritik bir sorumluluk düştüğünü söyledi: "Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras tapu senedi, ev, araba, altın, gümüş değil. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras huzurlu bir Türkiye'dir, terörsüz bir Türkiye'dir."

Mardin'in son iki yılda şehit ve çatışma haberlerinin gündemden çıkmasıyla nasıl dönüştüğünü somut bir tablo olarak ortaya koyan Turan, "İki yıldan beri Mardin'de şehit haberi yok, çatışma haberi yok. Buna en çok muhtarların mutlu olması gerekmez mi?" diye sordu. Bu bölgede hangi ailenin bu acıları yaşamadığını soran Turan, "Tekrar bugünlere dönmek isteyen bir Allah'ın kulu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Sürecin İngiltere, Endonezya, Kolombiya gibi ülkelerde yaşanan örneklere benzer şekilde uzun soluklu olduğunu belirten Turan, sabırlı olmak gerektiğini vurguladı: "En kolay iş bozmaktır, sabote etmektir, istismar etmektir. Ama sabırlı olmak, cesaretli olmak en kolayı değil, en zorudur." Sürecin başarıya ulaşması için yanlış dil kullananları ve toplumu tahrik etmeye çalışanları uyarmanın da öncelikle muhtarların görevi olduğunu söyleyen Turan, "Bu süreci bir parti meselesi olarak bakmak doğru değil" dedi.

Güvenlikte taviz yok

Sokak çetelerine ve uyuşturucuya karşı mücadelenin de gündemdeki yerini koruduğunu belirten Turan, özellikle 18 yaş altındaki gençleri kullanan yapılanmaları hedef aldı: "Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir güç istemiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çekmelerini istiyorum. Türkiye çetelerle gündem olacak ülke değildir." Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede sürdürüldüğünü vurgulayan Turan, muhtarların bu alanda da Emniyet ve Jandarmayla omuz omuza hareket etmesini istedi.

Konuşmasını Mardin'e duyduğu güvenle noktalayan Bülent Turan, "Başta Mardin ayağa kalkacak, bu söze sahip çıkacak ve terörsüz Türkiye'nin Mardin'e nasıl ekonomik, siyasi, huzura ilişkin katkı sağlayacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)