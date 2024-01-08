İBB Zeytinburnu Soysal Tesislerinde yapılan bir tören ile Zeytinburnu Gençlik Kolları Görevini gençlerin kendi aralarında seçtiği Oğulcan Yıldırım’a devretti.

İŞTE OĞULCAN YILDIIM’IN ÖZ GEÇMİŞİ

30 Nisan 2001 tarihinde Zeytinburnu’nda doğan. Seyitnizam mahallesinde ikamet eden. Oğulcan Yıldırım lkokul, ortaokul ve Lise tahsilini Zeytinburnu’nda tamamlamış.

Akabinde İstanbul Üniversitesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezunu oldu.İngilizce ve Almanca dil eğitimleri almıştır.

Siyasete 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu çatısı altında girmiş ve 2020 yılında Seyitnizam mahallesi gençlik kolları mahalle başkanlığına görevine atanmıştı.

2021 yılında ise ilçe Gençlik kolları yönetimine seçilmiştir.

2024 yılı Ocak ayında ise Gençlerin tercihi ve onayıyla Gençlik Kolları Başkanlığı Görevine atanmıştır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)